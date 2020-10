Programación del Palacio de Festivales para la semana del 19 al 25 de octubre

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado para la semana comprendida entre el 19 y el 25 de octubre los siguientes espectáculos:

Jueves 22 de octubre / 20.30 h. / Sala Pereda

Música clásica. Concierto II. Marijan Đuzel. Duración: 68 minutos.

‘Ciclo Beethoven 250 aniversario. Sonatas para piano’

Programa:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 2 en la mayor, op. 2, nº 2 (1794/95)

Sonata nº 5 en do menor, op. 10, nº 1 (1795/97?)

Sonata nº 16 en sol mayor, op. 31, nº 1 (1802)

Marijan Djuzel 1990 – Imotski, se ha convertido gradualmente en uno de los pianistas croatas más exitosos de su generación. Asistió a la escuela primaria de música en su ciudad natal donde aprendió piano con la profesora Alenka Milano y trompa con Ivan Glibota. Continuó su educación en Split donde terminó la escuela secundaria académica y la de música estudiando piano con Kosovka Cudina. Se graduó en la Academia de Música de Zagreb como estudiante de Djordje Stanetti. A través del programa de intercambio Erasmus, asistió a la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena con Jan Jiracek von Arnim y por invitación de Dubravka Tomsic, asistió a sus clases piano en la Akademija za glasbo en Ljubljana. Finalmente, se especializó en el Conservatorio Koninklijk en Bruselas con Aleksandar Madzar.

En 2008, Djuzel ganó el Concurso de Jóvenes Pianistas Zlatko Grgosevic, así como el primer premio en el Concurso Young Virtuoso en Zagreb y obtuvo el Gran Premio del Leones Rijeka Club. En 2009, fue galardonado con el segundo premio en el Concurso EPTA en Osijek (no se otorgó el primer premio). Al año siguiente, en 2010, ganó el premio Ciudad de Samobor en el Concurso Ferdo Livadic, y en la temporada 2015/16, ganó el Premio Darko Lukić en la 49ª Darko Lukic Tribune para Jóvenes Músicos en Zagreb.

En 2013, en el XIV Concurso Internacional de Piano Beethoven en Viena, de 259 candidatos, Marijan quedó entre los trece mejores semifinalistas e interpretó un recital en el Hall Brahms del Musikverein de Viena. También participó en el prestigioso Concurso Internacional Telekom Beethoven en Bonn 2017.

Croatia Records publicó el primer CD en solitario de Marijan bajo el título Virtuoso Collection: Marijan Đuzel (en vivo). Se trata de una grabación en vivo del concierto que interpretó en el Instituto de Música de Croacia en Zagreb en febrero de 2018, con piezas de Beethoven, Schumann, Bartok y Kempf.

Ha actuado junto a The Zagreb Philharmonic Orchestra, The Zagreb Soloists, The HRT Symphony Orchestra, The Zadar Chamber Orchestra, y con The Orchestra of the Opera of the Croatian National Theater en Split, bajo las batutas de Pierre-Andre Valade, Robert Lehrbaumer, Veton Marevci, Hari Zlodre entre otros. También ha interpretado recitales en Croatia y en el extranjero (Austria, Bélgica, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Thailandia).

En 2020, Marijan se centra en la música de Beethoven ofreciendo conciertos como solista (sonatas para piano op. 106, 109, 110 y 111). Junto a su compañero de música de cámara Mihovil Karuza interpretará las 5 sonatas para violonchelo y piano de Beethoven, y junto a su compañera de música de cámara Evgenia Epstein actuará con repertorio para violín y piano. Sus actuaciones en 2020, también incluyen el concierto nº 27 de Mozart para piano en distintas salas de concierto en Bélgica, y los conciertos nº 3 y nº 5 de Beethoven para piano en Croacia y Bélgica.

Sábado 24 de octubre / 20.30 h. / Sala Argenta

Recital. IX Festival Santander de Boleros & Amigos.

Duración: 80 minutos. Sin descanso.

Agrupación Musical Jueves de Boleros Música de ayer, sonidos de hoy y boleros de siempre

Las reuniones que un grupo de amigos celebraban los jueves en un restaurante para cenar y disfrutar con sus instrumentos musicales al son de ritmos y melodías de orígenes diversos, entre los que predominaba el bolero, fue el germen de la agrupación.

Unas animadas veladas, que aún hoy mantienen y sirvieron para dar nombre al grupo, forman la esencia y el espíritu que quieren compartir con todo el público.

Con el tiempo se han incorporado nuevas voces y las guitarras y bandurrias se han visto arropadas por instrumentos como el acordeón, el bajo, el ukelele, el timple y la sección de percusión y batería, incluso, ocasionalmente, con otros instrumentos de viento.

Los arreglos propios dan personalidad a su repertorio, canciones que van desde el más clásico bolero hasta adaptaciones de temas de jazz y de música pop.

Este es el carácter de un grupo que, con esfuerzo, consigue acercar a públicos de todas las edades canciones que para algunos ya eran historia. El reconocimiento a su trayectoria se ha traducido en multitud de actuaciones en Cantabria y en toda la geografía nacional.

Son los responsables de la puesta en marcha del Festival Santander de Boleros, un evento que está teniendo amplia repercusión tanto a nivel nacional como internacional dentro del mundo musical del bolero, llegando en 2020 a la novena edición de un festival que registra llenos consecutivos en todas sus ediciones.

El 14 de marzo de 2008 se creó la Asociación Musical Jueves de Boleros, que dio el gran paso de querer mostrar ante el público su manera de entender la música. Y así, poco a poco, y casi sin darse cuenta, se han convertido en grupo de referencia con 12 años de actuaciones en vivo.

Actualmente tienen dos trabajos en el mercado: “Jueves de Boleros” y “Será lo que soñamos”.

En el festival de este año está prevista la participación de Vilma Sagliardi, Sara Sua, Estrella Cueto y Nando Agüeros, además de la de Jueves de Boleros, y el recital tendrá carácter solidario, ya que será a beneficio del Banco de Alimentos de Cantabria.

