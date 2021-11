Rechazadas las medidas cautelares solicitadas por ASCAN-GEASER frente a la adjudicación «por emergencia» del contrato de basuras a Cespa

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la UTE Ascan-Geaser frente al acuerdo de adjudicación por emergencia de la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a Cespa.

El juzgado considera en su auto que no se acredita la producción de ‘perjuicios irreparables’ o de difícil reparación en caso de no suspenderse la ejecutividad del acto recurrido, toda vez que los invocados guardan relación con la previa

resolución del contrato, no recurrida en este procedimiento.

Tampoco concurre apariencia de buen derecho, al invocarse defectos que en caso de existir serían subsanables, sin afectar a la validez del acto y acreditando el ayuntamiento requerimientos y comunicaciones con la recurrente en relación con la documentación relativa a la maquinaria, listados de personal y labores de inspección, siendo notificados por los medios expuestos anteriormente.

Por último, el interés general en ejecutar el acto recurrido es ‘innegable’, al ser el objeto del contrato la prestación de un servicio público de limpieza pública viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, ‘no pudiendo

prevalecer el interés particular de la recurrente, fundamentado en perjuicios no acreditados’.

El pasado viernes ya fueron desestimadas las medidas cautelarísimas solicitadas por la empresa, y ahora el juzgado ha impuesto las costas al recurrente, limitadas a la cifra máxima de 150 euros.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de quince días, debiendo acompañarse resguardo acreditativo del ingreso del depósito previo, en su caso.