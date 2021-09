Rescatada una senderista enriscada y desorientada en el monte Buciero

La senderista se encontraba en una zona de abundante escajo, helecho y maleza, en un punto en el que no podía avanzar, ni volver sobre sus pasos. Bomberos y policías han llegado hasta ella, la han ayudado a salir de la zona en la se había quedado atrapada, y la han guiado en el descenso. Se encontraba ilesa, por lo que no ha requerido de asistencia sanitaria.

