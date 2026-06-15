  • 16 de junio de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Rescatado el cadáver…

Rescatado el cadáver del senderista desaparecido en Ramales de la Victoria

.

Ha sido localizado en la mañana de hoy por el helicóptero de la Guardia Civil con componentes del GREIM.

El cuerpo de la persona fallecida ya ha sido evacuado.

15 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, dentro del operativo desplegado en la tarde de ayer, al tener conocimiento de la desaparición de un varón senderista que realizaba la ruta de Peña del Mazo en Ramales de la Víctoria, ha localizado en la mañana de hoy el cuerpo sin vida de dicha persona.

El helicóptero de la Guardia Civil junto con componentes del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de este Cuerpo, que esta mañana sobrevolaban la zona de búsqueda, observaron desde el aire, en la zona del Pico del Mazo y próximo a la localidad de Guardamino-Ramales de la Victoria, el cuerpo de una persona que podía ser el senderista desaparecido, confirmando los efectivos del GREIM que se encontraba fallecido.

Posteriormente, el cuerpo sin vida ha sido izado al helicóptero de la Guardia Civil mediante un ciclo de grúa junto con un componente del GREIM, siendo evacuado hasta el campo de futbol de Ramales de la Victoria, donde efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.

En el dispositivo de búsqueda de la citada persona han participado componente de la Guardia Civil pertenecientes al GREIM de Potes, Seguridad Ciudadana de la Compañía de Laredo, Seprona con un dron, Policía Judicial y el helicóptero de este Cuerpo con base en Asturias y desplazado a Cantabria. También han participado miembros del 112, Protección Civil de Santander y Ramales de la Victoria, Cruz Roja y voluntarios.

La Guardia Civil comenzó la búsqueda en la tarde de ayer una vez que se tuvo conocimiento por un familiar de la desaparición de esta persona, localizando el vehículo del mismo, y permaneciendo en la zona durante toda la noche.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido por lesionar a otro con un vaso en la cara El PSOE de Santander critica el uso de la IA para promocionar el comercio local Se retoma la búsqueda de un senderista desaparecido en Ramales de la Victoria

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.