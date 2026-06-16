La Plataforma exige la «paralización inmediata» de los proyectos de autocaravanas en el Parque Natural de Oyambre

San Vicente de la Barquera ha prohibido aparcar vehículos de más de 1,6 toneladas en varias zonas del municipio

La Plataforma Salvar Oyambre ha hecho balance de un año de ‘vigilancia activa y compromiso con el futuro del Parque Natural’ frente a las ‘constantes amenazas’ que sufre este espacio protegido integrante de la Red Natura 2000 y referente ecológico del litoral cántabro.

La Plataforma, que aúna colectivos vecinales, organizaciones ecologistas, surfistas, propietarios y especialistas universitarios, ‘no cejará en su empeño hasta que las administraciones competentes impulsen definitivamente las iniciativas necesarias para proteger un entorno natural actualmente degradado y sometido a una gran presión

turística’.

Así, la Plataforma ha documentado y denunciado diversas agresiones al ecosistema, como la apertura de un canal artificial en el sistema dunar que destruyó el cordón longitudinal, provocó erosión acelerada, eliminó la vegetación pionera y comprometió la estabilidad del litoral. La Plataforma solicitó la investigación de responsabilidades, el análisis de aguas por el CIMA y advirtió de la posible intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además alertó sobre el estado de riesgo de una escalera metálica de acceso a la playa, instalada sobre un

acantilado erosionable y con problemas de estabilidad, reclamando medidas urgentes de seguridad, y denunció la exclusión de Oyambre del programa europeo LIFE Humedales 2026–2030, considerada ‘un agravio’ para uno de los humedales ‘más degradados de Cantabria, y solicitud de explicaciones técnicas a las administraciones responsables’.

También han presentado alegaciones a los proyectos de autocaravanas en el entorno del Parque, que generarán un impacto medioambiental ‘irrecuperable’ si llegasen a implantarse en las zonas solicitadas y con los proyectos

presentados.



Ante la publicación del Decreto 35/2026 de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de

Servicio para Autocaravanas (BOC, 20/05/2026), la Plataforma ha alertado de sus ‘graves consecuencias’

‘para el Parque Natural de Oyambre.

La Plataforma denuncia que la norma elimina límites de capacidad en las nuevas áreas de servicio, carece de salvaguardas específicas para espacios de la Red Natura 2000 y traslada la vigilancia a un sistema de declaración responsable que la experiencia ha demostrado ineficaz.

En este sentido la Plataforma exige la paralización inmediata de los proyectos de autocaravanas en el entorno del Parque, evaluaciones ambientales independientes y la elaboración de una estrategia específica de protección del litoral de Oyambre frente a la creciente presión turística.

La polémica persigue al turismo de autocaravanas y campers, ya que municipios como San Vicente de la Barquera han prohibido el estacionamiento de vehículos no turismos de más de 1,6 toneladas, aunque las protestas de vecinos y hosteleros continúan por la presencia de caravanistas.

