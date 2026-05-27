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San Vicente de la Barquera repite como sede de los Cursos de Verano de la UC 2026

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-La villa marinera acogerá el curso “Valorización del patrimonio cultural a través del Turismo”, cuya matrícula ya está abierta y se cerrará el 2 de julio, además de una conferencia y un Taller/Visita

San Vicente de la Barquera, 27/05/2026.- La alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza ha asistido en Santander a la presentación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria previstos para 2026, en los que la villa marinera repite como sede.

Este año La Casona del Cantón acogerá el curso “Valorización del patrimonio cultural a través del Turismo”, cuya matrícula ya está activa y se cerrará el 2 de julio.

El curso comienza el 6 de julio y finaliza el 8 de julio, con un límite de 30 plazas y una tarifa de curso de 15 horas.

Hay cinco matrículas gratuitas para las que se puede obtener información en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

El curso recoge que el patrimonio cultural, material e inmaterial, constituye un recurso de enorme valor para los territorios en el intento de atraer un turismo de calidad.

La iniciativa se dirige a estudiantes y profesionales de los sectores cultural y turístico que deseen tener un mayor conocimiento de aspectos vinculados con la valorización del patrimonio cultural a través del turismo.

Urquiza valora de forma especialmente positiva este curso de la UC, ya que “está diseñado en base a la estrategia y planificación de avance hacia un desarrollo de nuestro proyecto de turismo cultural, que en un futuro verá sus frutos, construido sobre los cimientos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio, en colaboración con la UC a lo largo de varios meses”.

Además, el 7 de julio La Casona del Cantón acogerá a las 19.00 horas la conferencia “Josefina Aldecoa y su mundo en su centenario”, a cargo de la escritora y crítica Rosa María Pereda de Castro.

Y el jueves 9 de julio a las 16.00 horas tendrá lugar, a cargo de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), el taller y visita “Una esponja y un cuaderno: las colonias escolares de verano en San Vicente de la Barquera”.

El primer campamento de verano de ILE en España tuvo lugar en 1887 en San Vicente de la Barquera, organizado por Manuel Bartolomé Cossío, y la de San Vicente de la Barquera fue la última colonia de verano de la Institución Libre de Enseñanza, proscrita por el franquismo. El vínculo entre la villa marinera y la ILE se está recuperando con el impulso a estas iniciativas conjuntas entre el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y la ILE.

Urquiza recuerda que el Ayuntamiento lleva “muchos años interesado por el mantenimiento de la historia y su compromiso en que la ILE vuelva a ser visible en el municipio porque la historia nos une muy íntimamente”. Además, Urquiza pone en valor la labor de ILE en San Vicente de la Barquera a lo largo de la historia para «fomentar el pensamiento crítico».

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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