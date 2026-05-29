PODEMOS propone declarar zonas turísticas saturadas más de 20 municipios cántabros

La formación morada critica el negativo impacto del turismo sobre la vivienda, los servicios públicos y el territorio

Santander, 29 de mayo de 2026. Podemos Cantabria ha presentado un informe técnico y jurídico en el que solicita la declaración de diversas áreas de la comunidad autónoma como Zonas Turísticas Saturadas, al amparo del artículo 37 de la Ley 5/1999 de Ordenación del Turismo de Cantabria.

El documento analiza la evolución de la presión turística en espacios naturales protegidos, municipios costeros, áreas rurales y comarcas de montaña, concluyendo que en numerosos territorios concurren ya las circunstancias previstas en la legislación para limitar el crecimiento de determinadas actividades turísticas.

Según el informe, la combinación de masificación estacional, incremento de Viviendas de Uso Turístico (VUT), presión urbanística, saturación de infraestructuras, deterioro ambiental y dificultades de acceso a la vivienda está generando impactos cada vez más visibles sobre el territorio y la calidad de vida de la población residente.

Entre las zonas analizadas figuran Costa Quebrada, el Parque Natural de Oyambre, El Puntal y la Bahía de Santander, la comarca de Liébana, así como diversos municipios del litoral occidental y oriental.

El estudio identifica además situaciones especialmente preocupantes en municipios como Camaleño, Potes, Cillorigo de Liébana, Comillas, Suances, Noja, Santoña, Laredo, Castro Urdiales o Ribamontán al Mar, donde la presión turística, residencial o funcional supera en determinados periodos la capacidad de acogida del territorio.

Asimismo, el informe advierte sobre la creciente presión que soporta el área metropolitana de Santander, donde el aumento de las Viviendas de Uso Turístico y la afluencia estacional de visitantes repercuten sobre la vivienda, la movilidad y diversos servicios públicos de referencia.

Una herramienta ya prevista en la Ley de Turismo

La formación considera que esta herramienta permitiría adoptar medidas como la suspensión temporal de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT), moratorias hoteleras en las zonas más tensionadas, la regulación de accesos y aforos, la protección reforzada de espacios naturales o la limitación de nuevos usos turísticos en suelo rústico.

No obstante, Podemos Cantabria advierte de que la declaración de Zona Turística Saturada no debe convertirse en una medida meramente simbólica. La organización considera imprescindible que vaya acompañada de planes específicos de actuación que permitan regular de forma efectiva las VUT, proteger el acceso a la vivienda, ordenar la movilidad, reforzar los servicios públicos y preservar los espacios naturales más afectados por la presión turística.

«La declaración es el primer paso, pero no la solución completa. Lo importante es que permita actuar allí donde la presión turística está deteriorando el territorio, dificultando el acceso a la vivienda y reduciendo la calidad de vida de la población residente», señalan desde la formación.

“Cantabria no puede convertirse en un parque temático”

Pablo Gómez, consejero ciudadano de Podemos Cantabria, señala que el objetivo de la propuesta no es eliminar el turismo, sino garantizar que su desarrollo sea compatible con la protección del territorio, la conservación del patrimonio natural y el derecho a la vivienda. “Cantabria necesita un turismo ordenado, sostenible y compatible con la vida de quienes habitan nuestros pueblos y ciudades. No podemos permitir que la presión turística siga deteriorando espacios naturales protegidos, expulsando población residente, dificultando el acceso a la vivienda o sobrecargando servicios públicos”, afirma.

La formación anuncia que trasladará las conclusiones del informe a las instituciones competentes y promoverá su debate en el Parlamento de Cantabria mediante una Proposición No de Ley (PNL). “Podemos no tiene representación parlamentaria en esta legislatura y no puede defender directamente esta iniciativa en la Cámara, pero sí puede contribuir a que los grupos parlamentarios conozcan que existen herramientas legales para actuar. La Ley de Turismo de Cantabria ya permite declarar Zonas Turísticas Saturadas cuando se supera la capacidad de acogida de un territorio, y creemos que ha llegado el momento de abrir ese debate”, concluye Gómez.