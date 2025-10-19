  • 19 de octubre de 2025
Santander abrirá sus ludotecas en horario de mañana durante la semana no lectiva de finales de octubre

Los centros Callealtero, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto ofrecerán actividades para niños y niñas de entre 3 y 12 años, entre el 27 y el 31 de octubre

Las ludotecas santanderinas son un recurso perfecto y una opción de ocio de calidad para los niños y niñas de Santander, así como una alternativa de conciliación para las familias

La red de ludotecas municipales de Santander adaptará sus horarios durante la semana no lectiva del 27 al 31 de octubre y abrirá sus centros en horario de mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas.

La concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, ha recordado que durante el periodo de inscripciones se ha dado prioridad a las familias que trabajan para favorecer así la conciliación personal y laboral, y ha agradecido la confianza de las familias de la ciudad en estos recursos.

Santander cuenta en la actualidad con seis ludotecas a lo largo de todo el municipio, en las que niños y niñas pueden participar en actividades lúdicas bajo la supervisión de profesionales.

Las actividades que programan las ludotecas tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

La edil ha destacado que las ludotecas son un recurso perfecto para dar una opción de ocio de calidad a los niños y niñas de Santander, así como una alternativa de conciliación a los padres en la semana de vacaciones escolares.

En todos los centros se ofrece también la posibilidad de participar en diferentes talleres, que permite a los menores implicarse con diversas actividades relacionadas con manualidades y modalidades artísticas.

Todas las familias que lo deseen pueden consultar la información en la web www.redludotecassantander.com

