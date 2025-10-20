Se les atribuyen siete robos en los que aprovechaban la madrugada para no ser detectados

Cuatro detenidos por robar en establecimientos comerciales de Aragón, Cantabria y Asturias

Los efectos robados y los daños causados suman un valor de unos 30.000 euros

20 de octubre de 2025.- La Guardia Civil, en el marco de la operación “Fluence”, ha detenido a cuatro personas por al menos siete robos con fuerza de madrugada en locales comerciales de Huesca, Cantabria y Asturias.

El grupo delictivo aprovechaba las horas nocturnas para realizar los robos en restaurantes, bares y tiendas de telefonía. Los ladrones dividían sus tareas para los robos. Mientras dos de ellos vigilaban, un tercero utilizaba un objeto contundente para romper la puerta o el escaparate y junto al cuarto accedía al interior del local para sustraer los efectos. El valor de los daños y lo robado asciende a unos 30.000 euros.

Este pasado 2 de octubre cometieron un nuevo robo con fuerza en el interior de un comercio de la localidad de Monzón (Huesca), en el que emplearon mobiliario urbano como objeto contundente para romper el escaparate de cristal del establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron terminales móviles por valor de más de 6.500 euros.

Los investigadores, tras realizar diferentes comprobaciones, pudieron averiguar los datos del vehículo utilizado por el grupo delictivo en su huida.

Días después, en un control policial en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), guardias civiles detectaron el vehículo, donde viajaban cuatro personas. Al identificarlos, observaron que en su interior transportaban 795 cajetillas de tabaco, valoradas en unos 4.611 euros, cuatro teléfonos móviles, dos tablets y 2.406 monedas de diverso valor con billetes en efectivo que sumaban un total de 4.000 euros. Además, se encontró el mismo objeto contundente usado para romper el escaparate de cristal del local comercial de Monzón.

Tras las investigaciones realizadas se pudo determinar que el grupo delictivo regresaba de realizar una oleada de robos en diferentes localidades de Cantabria y Asturias.

Las diligencias han sido entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón. La autoridad judicial ha dictado prisión provisional para todos ellos.