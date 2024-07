Portilla asegura que este cambio «facilita el acceso a las bolsas de empleo municipales» y «tiene el visto bueno de los sindicatos»

Daniel Portilla – Santander cambia las normas para la formación y funcionamiento de las bolsas de trabajo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy una serie de modificaciones en las normas para la formación y funcionamiento de las bolsas de trabajo de empleados públicos, que establecen ‘nuevas facilidades’ en el acceso a las mismas.



Según ha informado el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, la medida más destacada de esta revisión es que a partir de ahora, solo será necesario aprobar el primer ejercicio de un proceso selectivo, no todos, como hasta la fecha.



Tal y como ha explicado, se trata de un acuerdo alcanzado con los sindicatos en la Mesa General de Asuntos Comunes celebrada este mes de julio para optimizar los procesos de selección y contratación de personal, asegurando así un mejor servicio a los ciudadanos y una gestión más eficiente de los recursos humanos.



A partir de ahora, las bolsas de trabajo para cada categoría podrán formarse a través de convocatorias destinadas a cubrir plazas definitivas entre los aspirantes que no hayan obtenido plaza.



La lista de candidatos se confeccionará una vez concluido el proceso selectivo y el orden de inclusión en la bolsa se basará en haber superado un mayor número de ejercicios y la puntuación total obtenida en el proceso selectivo.



Los integrantes de la bolsa de empleo deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para el nombramiento como funcionarios de carrera, aunque no se requerirá su acreditación hasta que sean llamados por Recursos Humanos del Ayuntamiento para un nombramiento como funcionario interino o contrato laboral temporal.



Aquellos que no aporten la documentación requerida o carezcan de los requisitos serán excluidos de la bolsa.



Portilla ha incidido en la importancia de estas mejoras para ‘garantizar una mayor transparencia y eficacia en la gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento’.

