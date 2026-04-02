Santander colabora con el Colegio de Veterinarios para el programa de gestión de colonias felinas

Gancedo pone en valor esta colaboración que ha permitido que a día de hoy Santander cuente con 121 colonias: el 68% (83) están controladas, el 21% (26) están en proceso de aplicación del método CER y 12 en fase de recopilación de datos o en espera

El objetivo es garantizar el bienestar de las colonias felinas, llevar un adecuado registro y control de las mismas, y lograr la aplicación del método CER (exploración clínica, evaluación sanitaria y etológica de los gatos de las colonias urbanas)

Santander seguirá colaborando con el Colegio de Veterinarios para el programa de gestión de colonias felinas por el método CER, único método ético, responsable y efectivo para la prevención de la sobrepoblación (captura, esterilización y retorno).

Así lo ha asegurado la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al convenio de colaboración que viene dando muy buenos resultados y que ha permitido establecer que a día de hoy Santander cuenta con 121 colonias, el 68% (83) están controladas, el 21% (26) están en proceso de aplicación del Método CER y 12 en fase de recopilación de datos o en espera.

El convenio, al que el Consistorio destinará 25.000 euros, tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar el bienestar de las colonias felinas, llevar el adecuado registro y control de las mismas y lograr la aplicación del método CER, a través de las siguientes acciones: exploración clínica, evaluación sanitaria y etológica de los gatos de las colonias urbanas.

Además, se pretende la identificación mediante microchip homologado a nombre del Ayuntamiento de Santander; crear un registro de las intervenciones realizadas a los animales en la aplicación informática municipal cuyo acceso se facilitará a las clínicas adheridas, con los datos correspondientes a la colonia a que pertenece y demás datos identificativos, así como registro de las altas y bajas de animales de que se tenga constancia; desparasitación; sedación, esterilización, eutanasia, administración de medicamentos o realización de pruebas diagnósticas, según se precise.

Finalmente, el convenio incluye el cuidado postoperatorio y la marca auricular

En este sentido, el grado de cumplimiento dependerá de la cantidad de animales que se lleven por los voluntarios a las clínicas veterinarias una vez recogidos en las colonias felinas de la ciudad.

Tal y como ha detallado la edil, Santander que establece que se entiende como controlada a la colonia que presenta más del 80% de los animales esterilizados o en la que al menos todas las hembras están esterilizadas.

En lo que se refiere a gatos, hay censados 898 animales; de los cuales 609 figuran como esterilizados y marcados. Esto supone casi el 68% de los individuos.

Gancedo ha indicado que para la ejecución de este Convenio el Ayuntamiento cuenta con la inestimable colaboración, además de la Asociación de Vecinos del Gato quien se encarga, entre otras cuestiones, de las capturas y traslado a las clínicas veterinarias, de una red 82 voluntarios-alimentadores de colonias debidamente formados y acreditados por el Ayuntamiento que se ocupan de atender las necesidades del día a día de las colonias.

Además, el Ayuntamiento ha venido desarrollando una campaña informativa de concienciación a la población sobre la gestión ética de las colonias felinas que ha incluido la instalación en ciertos puntos de cartelería indicativa de la presencia de colonias y de la necesidad de respetar a los animales.

Finalmente, ha incidido en que el Ayuntamiento desde la publicación de la ley 2023 de 28 de marzo, desarrolla y gestiona el programa municipal sobre gestión de colonias felinas, basándose en la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales sobre Gestión de Poblaciones Felinas, y recomienda también a los particulares y propietarios de gatos que, deben tener sus gatos esterilizados en cumplimiento de la misma ley.

Los titulares o personas que convivan con animales de compañía tienen el deber de protegerlos, así como la obligación de cumplir lo previsto en la referida ley y en la normativa que la desarrolle, y en particular como dice el punto i): Identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad, Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023)

Método CER

El sistema de control poblacional CER (Captura-Esterilización-Retorno) es un método por el que se captura el mayor número de gatos de la colonia (idealmente el 100%), se les censa, identifica, esteriliza y retorna a su lugar de origen de la forma más rápida e incruenta posible, respetando al máximo los parámetros de bienestar animal.

El primer efecto de la aplicación del sistema CER es reducir o eliminar los posibles problemas que puedan surgir asociados a la presencia de los animales, así como estabilizar la población de una colonia, Para que la actuación sea eficiente debe alcanzarse el mayor porcentaje posible de esterilización en cada colonia -hasta superar el umbral en el que no se producirá crecimiento poblacional.