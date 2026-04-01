Cerrado el balneario de la primera de El Sardinero por riesgo estructural

Tras la comunicación oficial recibida este miércoles por parte de la Demarcación de Costas, la Policía Local ya ha procedido a reforzar el cierre preexistente para garantizar la seguridad de los ciudadanos



La Demarcación de Costas, de quien depende el inmueble, advierte de una situación de grave incertidumbre estructural y exige impedir el acceso





El Ayuntamiento de Santander ha recibido en la mañana de hoy una comunicación oficial de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que solicita de forma expresa el cierre cautelar inmediato del acceso público a una parte del balneario de la Primera Playa del Sardinero, ante las advertencias de seguridad recogidas en un informe técnico.



En dicho oficio, Costas indica que, de acuerdo con las advertencias trasladadas por la dirección de obra, se debe proceder al cierre cautelar con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la integridad de las personas.



Ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado de forma inmediata a través de la Policía Local, que ha procedido a reforzar el cierre preexistente y a señalizar los accesos, con el objetivo de impedir el paso y garantizar la seguridad de los ciudadanos, en línea con las indicaciones trasladadas por la Demarcación de Costas.



Costas pone de manifiesto una situación de riesgo estructural no resuelta, dado que las medidas de apuntalamiento adoptadas tienen carácter provisional y preventivo, sin garantizar de forma definitiva la seguridad estructural, lo que ha motivado la advertencia expresa de incompatibilidad con el uso público.



El Ayuntamiento continuará realizando el seguimiento de esta situación y velará por el cumplimiento de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en este espacio.



Como recuerda, se trata de un inmueble que es de titularidad estatal, dependiente de la Demarcación de Costas, la cual mantiene concesionada su explotación.