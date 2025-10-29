Santander inicia un Halloween lleno de propuestas terroríficas

Incluye pasaje del terror, pasacalles, talleres, pintacaras, así como escalofriante desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales

La fiesta se ha convertido en todo un referente del miedo y este año el eje de gran parte de la programación está dedicado a la Familia Addams y especialmente a Miércoles Addams

Santander da inicio esta misma tarde a un Halloween lleno de propuestas terroríficas para todos los públicos. Y lo hará con una variada programación gratuita que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades monstruosas a desarrollar en la Plaza Porticada, la Plaza del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda como principales ubicaciones.

Las actividades comenzarán a las 18.00 horas con el taller ‘Cosa Addams’ en la calle Juan de Herrera, el pintacaras ‘Familia Addams’ en la Plaza Porticada y el Pasaje del Terror: ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ también en la Plaza Porticada.

A las 18.00, 19.00 y 20.00 se desarrollará la visita Infantil ‘La Mansión de los Vampiros’ en el Palacio de La Magdalena y a las 19.00 horas en la Plaza Porticada se desarrollará una quedada, clase y flash-mob ‘Miércoles Addams’ en la Plaza Porticada. En este caso y previamente a la quedada, en redes sociales se mostrarán los pasos para poder realizar el baile colectivo.

Finalmente, a las 19.30 horas, se celebrará el pasacalles ‘Monstruos’ en la zona centro

Mañana jueves también habrá talleres y pintacaras, además de animación con ‘Miedo en las Calles’ en la zona centro.

El Pasaje del Terror ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ volverá a ser protagonista en la Plaza Porticada y a las 18.00 horas se celebrará un escalofriante desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales.

Y a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas volverá a celebrarse la visita Infantil ‘La Mansión de los Vampiros’ en el Palacio de La Magdalena.

Finalmente, el jueves de 19.30 a 00.00 horas habrá Pasaje del Terror: ‘La Cárcel Maldita’ en los Jardines de Pereda.

Ya el viernes, jornada central de Halloween, habrá pasaje del Terror ‘Hospital Maldito’ en el centro cívico Tabacalera, taller, pintacaras y pasaje del Terror: ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ en la Plaza Porticada.

Además, de 18.00 a 21.00 horas, tendrá lugar la ‘Noche Espectral’: ¿Truco o Trato?, con photocall, clase de baile fantasmagórica y gymkana en la Plaza del Ayuntamiento.

A las 19:30 horas habrá el pasacalles ‘Dark Horses’ en la zona centro, pasaje del Terror: ‘La Cárcel Maldita’ en los Jardines de Pereda y reparto de globos monstruosamente luminosos en la Plaza Porticada.

El Palacio de la Magdalena acogerá la visita ‘Adultos Halloween’ y las actividades terminarán con el pasacalles musical ‘La Familia Addams en Santander’ en la zona centro

El cartel de este año es obra de la ilustradora santanderina Elena Gómez (@elenago_), muy valorada en redes sociales por sus creaciones y originales tutoriales. Ha trabajado con importantes empresas como Netflix o Tinder, ilustrado cuentos, entre otros, con editoriales como Penguin Random House, y retratado a innumerables personajes de cine, series y televisión, con ‘Operación Triunfo’ como uno de sus contenidos más seguidos. Incluso lanzó su propia línea de camisetas con gran repercusión en los medios.

Más información y contenidos de los eventos en las redes sociales de Dinamización Social (@santanderfestejos), en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Programa

MIÉRCOLES 29

18:00 / 20:00 | Taller ‘Cosa Addams’ | C/Juan de Herrera

18:00 / 20:00 | Pintacaras ‘Familia Addams’ | Plaza Porticada

18:00 / 22:30 | Pasaje del Terror: ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ | Plaza Porticada

18:00 / 19:00 / 20:00 | Visita Infantil ‘La Mansión de los Vampiros’ | Palacio de La Magdalena

19:00 | Quedada, Clase y Flash-Mob ‘Miércoles Addams’ | Plaza Porticada

19:30 | Pasacalles ‘Monstruos’ | Zona centro

JUEVES 30

18:00 / 20:00 | Taller de Terroríficos Adornos de Madera | C/Juan de Herrera

18:00 / 20:00 | Pintacaras Misterioso | Plaza Porticada

18:00 / 21:00 | Animación ‘Miedo en las Calles’ | Zona centro

18:00 / 22:30 | Pasaje del Terror: ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ | Plaza Porticada

18:00 | Escalofriante desfile de Academias de Baile | Desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales

18:00 / 19:00 / 20:00 | Visita Infantil ‘La Mansión de los Vampiros’ | Palacio de La Magdalena

19:30 / 00:00 | Pasaje del Terror: ‘La Cárcel Maldita’ | Jardines de Pereda

VIERNES 31

17:00 / 20:30 | Pasaje del Terror ‘Hospital Maldito’ | Centro Cívico Tabacalera

18:00 / 20:00 | Taller de Bolsas ‘¿Truco o Trato?’ | C/Juan de Herrera

18:00 / 20:00 | Pintacaras ‘Catrines y Catrinas Glow’ | Plaza Porticada

18:00 / 22:30 | Pasaje del Terror: ‘Fiesta en Casa de Los Addams’ | Plaza Porticada

18:00 / 21:00 | ‘Noche Espectral’: ¿Truco o Trato? / Photocall / Clase de Baile Fantasmagórica / Gymkana | Plaza del Ayuntamiento

19:30 | Pasacalles ‘Dark Horses’ | Zona centro

19:30 / 00:00 | Pasaje del Terror: ‘La Cárcel Maldita’ | Jardines de Pereda

20:00 | Reparto de Globos Monstruosamente Luminosos | Plaza Porticada

20:00 / 21:00 / 22:00 | Visita Adultos Halloween | Palacio de La Magdalena

20:30 | Pasacalles Musical ‘La Familia Addams en Santander’ | Zona centro