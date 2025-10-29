Ryanair presenta un ERE que afecta a 32 personas en el Aeropuerto de Santander

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia que Azul Handling “ni siquiera ha agotado los plazos legales, cerrando el periodo de consultas de forma unilateral y abrupta”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha defendido la aplicación de medidas de carácter temporal en Azul Handling en lugar del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha impuesto la empresa, encargada de los servicios en tierra a la aerolínea Ryanair, y que afectará a 32 personas trabajadoras del Aeropuerto de Santander entre despidos y reducciones de jornada.

De las 33 personas que integran actualmente la plantilla, la compañía despedirá a 15 y, por otro lado, reducirá la jornada de 17 de las restantes.

Con esta maniobra, ha subrayado Rafa Zaballos, responsable del sector en la FSC de CCOO en Cantabria, “la empresa únicamente quiere dejar personal a tiempo parcial con la mitad de su jornada, que es el mínimo de parcialidad a la que se puede contratar legalmente”.

Zaballos ha denunciado que “la empresa ha mantenido un planteamiento de extinciones y reducciones estructurales basadas en una previsión de actividad no acreditada, pues se nos ha negado la documentación sobre vuelos programados y comunicados a AENA para 2026” y ha incidido en que “ni siquiera ha agotado los plazos legales para negociar el ERE, cerrando el periodo de consultas de forma unilateral y abrupta”.

El sindicato ha apuntado que “la parte social siempre ha defendido la situación coyuntural y temporal de la actividad, por lo que nuestra contrapuesta siempre ha consistido en una secuencia lógica de medidas que incluyen reducciones temporales de jornada con garantía de ingresos y reversión automática en la temporada alta de 2026, más teniendo en cuenta que la propia portavoz de la aerolínea en España ha reconocido que hay interés en recuperar las rutas e incluso mejorarlas”.

En cambio, “Azul Handling ha sido y es partícipe de la estrategia empresarial del grupo Ryanair, que ha tenido en el pasado ejercicio grandes beneficios que ha incrementado en el actual, por lo que no puede acudir a excusas legales como que la causa es ajena y estructural para reorganizar las bases afectadas”, ha remarcado Zaballos, para quien “la empresa ha hecho gala de su política de imposición y no negociación, manteniendo unas intenciones que ahora va a ejecutar, pero nos tendrá enfrente”.

Como ha advertido Zaballos, quien además ha mostrado su perplejidad ante la publicación de una oferta de Azul Handling en un conocido portal de empleo de 50 vacantes de agentes de pasaje para el Aeropuerto de Santander esta misma semana, “desde la parte social, recurriremos ante los tribunales y la Inspección de Trabajo este ERE impuesto para que se reviertan las medidas traumáticas y sea anulado en defensa de los derechos de los y las trabajadoras”.