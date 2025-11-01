  • 2 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Santander reivindica la…

Santander reivindica la importancia del Palacio de La Magdalena

.
Digiqole Ad

El programa de eventos se iniciará el lunes y el martes con sendas jornadas de puertas abiertas para los usuarios de los centros cívicos

Fran Arias destaca que el objetivo del Ayuntamiento es “reconocer y divulgar la importancia que el Palacio tiene para la ciudad, como activo del máximo nivel y como referente en la vida de los santanderinos”

El Ayuntamiento de Santander iniciará la próxima semana los actos del programa conmemorativo del 30 aniversario de la inauguración y apertura del Palacio de La Magdalena, con sendas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán el lunes y el martes, 3 y 4 de noviembre.

El concejal de Turismo y presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal de Turismo, ha avanzado que, bajo el lema ‘Turista por un día’, estas jornadas están destinadas a los usuarios de los centros cívicos y ofrecen la posibilidad de realizar un recorrido guiado por el Palacio.

Las actividades continuarán el viernes 10 de noviembre, con una charla titulada ‘Relatos del Palacio: la historia escrita del Palacio de La Magdalena’, que ofrecerá un repaso sobre la literatura y el patrimonio documental relativo a este edificio emblemático de Santander.

La semana siguiente, el miércoles 15 de noviembre, se celebrará una jornada gastronómica temática ambientada en los años 20, y que correrá a cargo de uno de los principales grupos de hostelería de la ciudad. Las entradas para participar en este evento se pondrán a la venta a partir del próximo lunes.

Otras actividades ya programadas son el evento ‘Mansión de las sensaciones’ (29 de noviembre), una nueva jornada de puertas abiertas (11 de diciembre), una charla a cargo del escritor y periodista Juan Carlos Flores Gispert con motivo de la publicación de su nuevo libro sobre el Palacio de la Magdalena (11 de diciembre), y un cocktail destinado al sector MICE (4 de diciembre).

Fran Arias ha recordado que la preparación de este programa conmemorativo se decidió el pasado 14 de junio, al cumplirse los 30 años de la inauguración a cargo de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía de las obras para la rehabilitación integral tanto del Palacio como de las Caballerizas y el Paraninfo.

El concejal ha resaltado que esta efeméride supone “un hito clave en la historia del Santander moderno”, ya que marcó el punto de partida de una etapa en la que el Palacio de La Magdalena “se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la ciudad y un edificio emblemático que es motivo de orgullo para todos los santanderinos”.

En este sentido, Arias ha resaltado el impacto que tiene para la ciudad, y ha apuntado que, en los últimos 30 años, ha promovido una inducción económica de cerca de 380 millones de euros.

También ha valorado la importancia que tiene para el turismo MICE, ya que sus instalaciones acogen anualmente más de 100 congresos y eventos profesionales, con cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de 15 millones de euros, y otros 150 eventos de diferentes tipologías.

Del mismo modo, ha apuntado que alrededor de 3 millones de personas lo han visitado desde su apertura en 1995, a través de los programas de visitas guiadas y asistencia a eventos y bodas.

“El Palacio de La Magdalena es un activo del máximo nivel y un referente en la vida de todos los santanderinos. Por ello, desde el Ayuntamiento nos vamos a volcar en este programa conmemorativo para reivindicar su valor y divulgarlo entre la ciudadanía”, ha concluido Arias.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Se proyectarán películas como REC, en la imagenAyuntamiento y Filmoteca celebran Halloween con el II Maratón de Cine de terror Santander inicia un Halloween lleno de propuestas terroríficas

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.