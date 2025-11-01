«Tebas arrasa con todo»: así explica EL ESPAÑOL los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA

LALIGA ‘miente’: CANTABRIA RADIO tiene más de dos mil visitantes únicos diarios

«Tebas arrasa con todo en su guerra al fútbol pirata: los bloqueos tumban webs desde la RAE hasta el negocio de Adriana», así titula el prestigioso periódico EL ESPAÑOL dirigido por el mítico Pedro J. Ramírez un extenso reportaje publicado este sábado 1 de noviembre, que cuenta con el testimonio de nuestro director, el periodista David Laguillo, entre otros afectados.

En el artículo, elaborado por Andrea Cilleruelo, se narran los numerosos problemas causados por LALIGA y las operadoras telefónicas desde febrero de este año 2025, en virtud de una «torticera» sentencia que, pese a que indica que no se puede afectar «a terceros» con los cortes de direcciones IP, lo cierto es que miles de webs legítimas no vinculadas en absoluto con la piratería dejan de funcionar con cada partido de la empresa privada de Javier Tebas.

«Una escuela de surf, un pequeño negocio de impresiones 3D, centros de investigación, medios de comunicación, la RAE e, incluso, gigantes de la talla de X (antes Twitter), PayPal, Redsys o la plataforma de videojuegos Steam se han visto afectados por estos bloqueos masivos», detalla la periodista de EL ESPAÑOL en un artículo bajo suscripción del citado rotativo.

Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, en respuesta a EL ESPAÑOL, afirma que «se están limitando derechos fundamentales recogidos en la Constitución española en favor de los intereses socioeconómicos de una empresa privada» como LALIGA, que no es «ni un organismo ni una institución», pese a que la empresa de Tebas intenta confundir a la opinión pública como si fuera un organismo público, sin serlo.

Adriana, gerente de Lymo3D, afirma perder «1.000 euros al mes», y Kike, de Nueve Pies Surf, no sabe con exactitud a cuánto dinero ascienden sus pérdidas por culpa de LALIGA, pero matiza que cada clase «ronda los cien euros».

Las «incendiarias» declaraciones de Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de LALIGA, ha sido muy duro contra la multinacional tecnológica estadounidense Cloudflare, a quien pertenecen muchas de las direcciones IP bloqueadas por LALIGA y las operadoras.

Tebas ha acusado a Cloudflare de ser «escudo» y «lucrarse» con múltiples y terribles delitos cibernéticos como piratería, virus, malware, pornografía infantil e incluso llegó a calificar al CEO de la empresa como «delincuente».​ Todas estas declaraciones vehementes de Tebas están siendo estudiadas en profundidad por el departamento jurídico de CloudFlare.

Mientras numerosos frentes jurídicos están abiertos en defensa de la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y la Libertad de Empresa, con cada partido de fútbol España arroja una imagen mundial tercermundista, en la que un evento deportivo privado está por encima de la cultura, los medios de comunicación y miles de negocios legítimos.