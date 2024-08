Santander rinde un merecido y emotivo homenaje a sus olímpicos de París 2024

El acto ha comenzado a las 20:00 horas con un trayecto en autobús de los deportistas, desde el Palacio de los Deportes hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se han llevado a cabo los actos centrales

Santander ha rendido hoy un merecido y emotivo homenaje a los deportistas que nos han representado en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. En un evento que ha desbordado emoción, los santanderinos se han volcado con quienes han llevado el nombre de nuestra ciudad al más alto nivel del deporte internacional.



Desde las primeras horas de la tarde, la Plaza del Ayuntamiento ha comenzado a llenarse de ciudadanos que, portando banderas, pancartas y camisetas alusivas, han querido ser parte de este merecido tributo.



La espera ha sido animada con música, creando un ambiente de fiesta y expectación que ha contagiado a todos los presentes. A su llegada, los deportistas han sido recibidos con una estruendosa ovación, mostrando así el cariño y la admiración que los santanderinos han demostrado por estos héroes olímpicos.



El recibimiento ha sido especialmente emotivo, ya que no solo ha significado el reconocimiento a los logros deportivos, sino también un reflejo del orgullo de toda la ciudadanía por el esfuerzo, la dedicación y la pasión que nuestros atletas han mostrado en París.



Los atletas, que han dejado una marca imborrable en los Juegos Olímpicos con sus destacadas actuaciones, han compartido con los asistentes sus vivencias y emociones, agradeciendo el apoyo incondicional que han recibido desde su tierra natal.



Durante el acto, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha subido al escenario para dirigirse a los presentes y ha expresado su profundo agradecimiento a los deportistas por llevar con orgullo el nombre de Santander a nivel internacional.



«Hemos sido testigos de cómo habéis hecho historia en París, y es un honor recibiros aquí, en vuestra casa. Santander ha mostrado una vez más que es una ciudad que respira deporte y valores. Vosotros, con vuestro esfuerzo y dedicación, habéis demostrado que no hay metas inalcanzables. Sois el reflejo de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos con pasión y compromiso», ha destacado.



El homenaje ha incluido la presentación de los atletas, quienes han compartido escenario con representantes de diferentes clubes y federaciones deportivas de la ciudad. Entre los homenajeados han estado presentes Diego Botín y Florian Trittel, quienes han conquistado la medalla de oro en vela, confirmándose como dos de los mejores regatistas del mundo.



La vela no solo ha estado representada con los campeones, también han participado parte de su staff técnico con el entrenador Álvaro Del Arco, y la fisioterapeuta, Lucía Ruiz-Cotorro.



También han sido reconocidos Beatriz Pérez y Patricia Álvarez, representantes del hockey hierba femenino, y Alex Alonso y Nacho Rodríguez, quienes han formado parte del equipo masculino; además del cuerpo técnico de hockey, representado por Borja Movellán y Bernardino Herrera.



La ceremonia ha culminado con un emotivo encuentro entre los deportistas y los ciudadanos, creando un ambiente de fraternidad y celebración. Este homenaje no solo ha sido un reconocimiento a los logros de nuestros atletas, sino también una reafirmación del compromiso de Santander con el deporte y los valores que éste representa.

