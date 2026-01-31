‘Santander sonoro 2026’ ofrecerá 12 conciertos de bandas y solistas locales en los centros cívicos

Las actuaciones comenzarán el 6 de febrero y se sucederán a lo largo del año en los centros Juan de Santander, Tabacalera y Río de la Pila, con la participación de Martes Martes, Lunática, Jeremías San Martín, Reimon y Garfunkel, Flaca and the Beat, Smoot Beans, Los Arrancacorazones, Pablo Solo, Istmo, Lázaro, Lost in Covers y Los Yhadys

La alcaldesa destaca que esta iniciativa municipal “se ha consolidado como un proyecto que apuesta por el talento cántabro y por la música como herramienta de cohesión social y dinamización urbana”

Los centros cívicos Tabacalera, Juan Carlos Calderón (Río de la Pila) y Juan de Santander (Cueto) acogerán el circuito musical ‘Santander sonoro 2026’, un ciclo que ofrecerá 12 conciertos a lo largo del año y pondrá el foco en la promoción del talento de las bandas y solistas locales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado los detalles de esta nueva iniciativa acompañada por la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez; y representantes de los grupos y bandas que forman el cartel.

Igual ha explicado que Santander Sonoro 2026 es un circuito musical anual que se desarrolla en distintos centros cívicos de la ciudad de Santander, “con el objetivo de visibilizar, apoyar y difundir la creación musical de grupos y artistas de Cantabria”.

También ha indicado que el proyecto propone una programación estable y diversa a lo largo del año, acercando la música en directo a los barrios y fomentando el uso cultural de estos espacios públicos, incluyendo actuaciones en terrazas cuando la climatología lo permite.

Además, ha considerado que este ciclo “se consolida como un proyecto, que apuesta por el talento cántabro y por la música como herramienta de cohesión social y dinamización urbana”.

Según ha apuntado, entre los objetivos de esta iniciativa municipal, el Ayuntamiento busca apoyar la escena musical cántabra, dando protagonismo exclusivo a artistas locales, así como descentralizar la oferta cultural, llevándola a distintos barrios de Santander.

También se fomenta el acceso gratuito o de proximidad a la música en directo, se aporta dinamización a los centros cívicos como espacios vivos de encuentro cultural, y se promueve la diversidad musical, abarcando distintos estilos y generaciones.

La actividad comenzará el próximo 6 de febrero, a las 19.00 horas, en el centro cívico Juan de Santander, con la banda cántabra de pop-rock alternativo ‘Martes Martes’.

Se trata de un grupo caracterizada por letras irónicas y un sonido fresco, con una propuesta que combina actitud indie con influencias del pop nacional contemporáneo, destacando por su energía en directo y cercanía con el público.

Programa

6 de febrero – Martes Martes (Centro cívico Juan de Santander)

27 de febrero – Lunática (Centro cívico Tabacalera)

27 de marzo – Jeremías San Martín (Tabacalera)

10 de abril – Reimon y Garfunkel (Juan de Santander)

29 de mayo – Flaca and the Beat (Río de la Pila)

26 de junio – Smooth Beans (terraza del centro cívico de Tabacalera)

3 de julio – Los Arrancorazones (terraza del centro cívico Río de la Pila)

21 de agosto – Pablo Solo (terraza del centro cívico de Tabacalera)

4 de septiembre – Istmo (terraza centro cívico Río de la Pila).

9 de octubre – Lázaro (Tabacalera)

20 de noviembre – Lost in covers (Juan de Santander)

4 de diciembre – Los Yhadys (Juan de Santander)