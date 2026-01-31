Piden la dimisión de la alcaldesa de Cartes por tachar como «castigo» la implantación de un centro de acogida para menores

Mercedes González, de Podemos Cantabria, junto a Irene Montero

La crispación continúa en Cartes a raíz de la implantación de un centro de acogida para menores migrantes no acompañados, tras un tenso Pleno Municipal plagado de altercados. Ahora, desde formaciones como Podemos Cantabria se pide la dimisión de Lorena Cueto, alcaldesa de Cartes, que acusó al Gobierno de Cantabria, del PP, de llevar a cabo un «castigo» al ayuntamiento del PSOE.

Podemos Cantabria ha denunciado con firmeza la ‘deriva política y social’ que se está produciendo en Cartes hacia un ‘terreno inaceptable en el que se habla de estos menores como si fueran un problema de seguridad, una carga o incluso una imposición territorial, olvidando deliberadamente que se trata, ante todo, de infancia que necesita protección’.

“Estamos hablando de niños y niñas, no de paquetes, no de cifras, no de un problema de orden público. Vincular inmigración con delincuencia es falso, injusto y profundamente racista. Es indecente que se esté alimentando ese marco desde instituciones públicas”, ha declarado Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos Cantabria.

Podemos señala que, además del componente social, se está produciendo un ‘espectáculo de irresponsabilidad’ entre PP y PSOE. Mientras el Gobierno autonómico del PP gestiona la acogida ‘sin la pedagogía social ni la transparencia’ necesarias para blindar el enfoque de derechos, el PSOE local responde con un posicionamiento que, lejos de elevar el debate, contribuye a legitimar el rechazo. “Cuando PP y PSOE dejan de hablar de derechos y empiezan a hablar de molestias territoriales, están jugando al mismo juego: pasarse la pelota cuando el debate es incómodo. Y en medio de ese juego colocan a niños y niñas como si fueran un problema que alguien tiene que soportar”, ha añadido González.

La formación considera especialmente grave que la alcaldesa de Cartes haya calificado la llegada de estos menores como un “castigo” para el municipio. Para Podemos Cantabria, esas palabras son incompatibles con la responsabilidad institucional.

“Que un cargo público describa la acogida de niños y niñas vulnerables como un castigo es moralmente inaceptable. Es un mensaje deshumanizador que legitima el rechazo social y alimenta el odio. No se puede normalizar que desde una alcaldía se utilicen marcos propios de la extrema derecha. Pedimos su dimisión”, ha afirmado la coordinadora autonómica.

La organización morada exige que se retire cualquier mensaje que vincule inmigración y delincuencia, que el debate se sitúe en el marco de los derechos de la infancia y la dignidad humana, y que se garantice una acogida con recursos educativos, sociales y psicológicos adecuados. Podemos Cantabria advierte de que lo que está en juego no es solo la ubicación de un centro, sino el tipo de sociedad que se está construyendo: “Frente al odio, derechos. Frente al miedo, humanidad. La política que señala a menores vulnerables no es gestión, es irresponsabilidad”.