Saro denuncia un «arboricidio» en Canalejas

El portavoz de Unidas por Santander recuerda que el Consistorio ‘lleva tres años sin ejecutar una iniciativa para crear una ordenanza que establezca criterios de conservación en cualquier proyecto urbanístico’. “Destruyen sin ningún pudor todo lo que tiene valor en nuestra ciudad”, ha lamentado Miguel Saro

5 de abril de 2023-. Unidas por Santander (UxS) ha lamentado que el Ayuntamiento de Santander ha vuelto a ‘pasar por encima’ de las pocas zonas verdes de la ciudad en la instalación de cinco rampas mecánicas de la calle Canalejas, junto al colegio Escolapios.

“Queremos denunciar un nuevo arboricidio cometido en Santander”, ha condenado el concejal de la formación, Miguel Saro.

“En esa zona había decenas de moreras en buen estado de salud, incluso estaban floreciendo”, ha explicado.

“Cuando anunciaron las obras, hace un año, aseguraron que iban a trasplantarlas o cambiarlas de aceras, y las han trasplantado, pero a leña, las han destruido”, ha lamentado.

Las imágenes difundidas muestran que ‘era la única orden trasladada desde el Ayuntamiento, ya que no ha habido ningún intento de conservar los ejemplares’.

“No es de extrañar, dado que el Ayuntamiento ha demostrado su nulo interés en el buen tratamiento del arbolado urbano al no formar a los trabajadores en su correcta conservación”, ha recordado Saro.

Y es que ‘solo se ha sabido de una cuadrilla que haya recibido formación, nueve años después del inicio del contrato de Parques y Jardines, y se desconoce la duración y calidad’, explica la formación en una nota de prensa.

Según el edil, tras consultar en la memoria del pliego de condiciones por el cual se ha ejecutado el contrato; ‘en contra de lo que anunciaron públicamente, el objetivo no era la conservación de los ejemplares’, “si no la plantación de nuevos ejemplares de vegetación que no especifican”.

Tras conocer este último caso a través de vecinos de la zona, Saro ha recordado que el Consistorio ‘lleva tres años sin ejecutar una iniciativa de su grupo para crear una ordenanza de zonas verdes’. “Nosotros aprobamos una propuesta en pleno para modificar la ordenanza de protección del arbolado y establecer criterios claros en las ejecuciones de cualquier proyecto urbanístico en Santander”, ha recordado el edil.

El objetivo era que esta ordenanza, que incluso llegó a anunciarse, obligara a crear un documento técnico en cada obra para establecer criterios de conservación de las zonas verdes que afectaran.

“Pero se lo han pasado todo por el forro, no han hecho nada para modificar la ordenanza ni tampoco actuaciones en los pliegos para conservar los árboles”, ha denunciado.

“Es lamentable ver cómo en Santander no se cuida ninguna zona verde, ni se protege, ni da ningún valor al arbolado de nuestra ciudad, que hace una labor enorme de conservación, naturalización del espacio y en la mejora de la calidad del aire”, ha lamentado Saro, que ha acusado al Partido Popular de “destruir sin ningún pudor todo lo que tiene valor en nuestra ciudad”.