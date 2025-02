SODERCAN ayuda a 23 empresas a obtener sellos de calidad en distintos sectores

Estas certificaciones permiten al tejido empresarial cántabro mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados

Santander – 06.02.2024

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN , dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido ayudas por importe de 121.533 euros a 23 empresas de la Comunidad Autónoma para apoyarlas en los procesos de obtención de certificaciones referenciadas a estándares nacionales e internacionales de calidad que les permitan ‘mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados’.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha anunciado que la sociedad pública lanzará este mes de febrero la convocatoria de 2025 con un presupuesto de 150.000 euros para ayudar al tejido empresarial cántabro a ‘aumentar permanentemente sus capacidades competitivas y ofrecer un mayor valor a su clientela para acceder y consolidarse en los mercados’.

Estas certificaciones, que cumplen con los estándares internacionales de calidad, transmiten seguridad, compromiso social y medioambiental, buena imagen y prestigio ante la competencia, empresas proveedoras y clientela, presentes y futuros.

La convocatoria establece una ayuda máxima de 15.000 euros, y abarca diferentes ámbitos de gestión: Calidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Seguridad y Calidad Alimentaria, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestion del Riesgo, Gestión de I+D+i, Gestión de Compliance, Gestión Energética, Digitalización; así como cualquier otra norma, específica de cada sector, reconocida nacional y/o internacionalmente, cuya certificación suponga una optimización de la gestión de los procesos y una mejora competitiva de la empresa y facilite la entrada en nuevos mercados de los productos y servicios de las empresas cántabras. Se excluyen las normas ISO 9001 Y 14001.

SODERCAN subvenciona gastos de consultoría y asistencia técnica especializada externa para la implantación de la norma (hasta un máximo de 6.000 euros); ensayos realizados por laboratorios acreditados y gastos relativos al proceso de obtención de la certificación.

SECTORES

Pueden ser beneficiarias las empresas o autónomos titulares en Cantabria de una actividad económica del sector industrial; construcción, reparación y conservación de toda clase de obras; comercio al por mayor; transporte de mercancías por carretera; servicios de telefonía y telecomunicaciones, etc.

Son subvencionables, entre otras, certificaciones en materia de Residuo Cero, Gestión de Ecodiseño (ISO 14006), Cambio Climático y Huella de Carbono (ISO 14064 y 14067, etc.) y Gestión de Recursos (ISO 14046, etc.); y en Seguridad y Calidad Alimentaria, tales como BRC, GLOBAL GAP, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, FSMA u otras certificaciones de naturaleza similar requeridas para la entrada en mercados internacionales (HALAL, KOSHER etc).

También en gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001); gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001, ISO 27032, ISO 22301 y similares, adaptación al Esquema Nacional de Seguridad en todos sus niveles para las empresas que trabajen con la Administración Pública, etc); gestión del riesgo en las organizaciones (UNE-ISO 31000); gestión de I+D+i (UNE 166002, UNE 166008 -Transferencia de Tecnología y UNE 166006 – Sistemas de Vigilancia e Inteligencia); gestión energética (ISO 50001); gestión de Compliance (UNE 19601 y UNE 19602); gestión de la Digitalización (UNE 0060:2018 y UNE 0061:2019 (Industria 4.0).