Teatro, clásica, ópera para niños y música integran la programación del Palacio de Festivales la próxima semana

En la imagen ‘El Golem’ de Juan Mayorga

Santander, 29 de abril de 2022.- El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado para la próxima semana cinco funciones de cuatro espectáculos que permitirán al público disfrutar de citas con el teatro, la música, incluida una cita con la clásica y un nuevo ‘Jueves clásico’, y una propuesta para acercar la ópera a los niños.

En concreto, el nuevo encuentro de los ‘Jueves clásicos’ estará protagonizado por el pianista Francisco San Emeterio que interpretará el programa ‘Clasiscoscopio: estelas de piano’ que incluye piezas de Joseph Haydn, Frédéric Chopin, Enrique Granados o Franz Liszt, entre otros.

El viernes y el sábado la sala Argenta se prepara para recibir al Centro Dramático Nacional que trae al Palacio de Festivales de Cantabria ‘El Golem’, con texto de Juan Mayorga y dirección de Alfredo Sanzol y Elena González, Elías González y Vicky Luengo en el reparto.

El ciclo ‘El Palacio de los niños’ retomará su actividad el sábado con la propuesta de Gustavo Moral ‘Te cuento una ópera: Rigoletto’ para acercar este género a los más pequeños.

Ya el domingo será el turno del músico Quique González presentará su disco ‘Sur en el valle’ en la sala Argenta.

Jueves 5 de mayo. Sala Pereda. 19:30 h. | Jueves clásicos

Francisco San Emeterio, piano

Programa: ‘Clasicoscopio: estelas de piano’

F.J Haydn Sonata Hob XVI/:40 en Do mayor

(1732-1809) Allegretto inocentemente – Presto

F. Chopin Tres polonesas:

(1810-1849) Op.26 nº1, 2 y nº6 Op.53 ‘Heroica’

E. Granados Danzas españolas nº2 y nº5

(1867-1916)

G.D Jerez Metaludio IV, Vol.V Pavana triste (1970) ‘Homenaje a Antonio José’

Dedicada a mi amigo Francisco San Emeterio

S. Rachmaninoff Estudio Op.33 nº6 en Mib menor

(1873-1943) Momento musical Op.16 nº3 en Si menor

Humoresque Op.10 nº5

F. Liszt Rapsodia húngara nº6

(1811-1886)

Duración: 65 min. Sin descanso

El proyecto ‘Clasicoscopio: estelas de piano’ está pensado para descubrir y conocer la historia del piano clásico y romántico.

Francisco San Emeterio estudió en los conservatorios Jesús de Monasterio de Santander, Liceo de Barcelona y Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao, donde obtuvo los títulos superiores de piano y de música cámara con premio de honor en música de cámara y mención de honor en acompañamiento.

Entre sus maestros destacan Estela Camenita, Nicolae y Luminita Duca, Sergei Yerokhin, Luz Pardo, Luis Ángel Martínez, Miguel Ángel Samperio y Eugen Indjic. Asiste además a cursos y recibe consejo de Roberto Bravo, Marta Gulyas, Dimitri Bashkirov, José Manuel Fernández, Luis Rego, Ricardo Requejo, Rita Wagner, Herbert Henck, Boris Berman, Pablo Zapico, Claudio Martínez Mehner, Francisco Escoda, Emilio Otero y América Fernández Sagol.

Ha obtenido varios galardones: Lira de Oro en el concurso Villa de Sahagún, Medalla de Plata en el Rovere d’Oro en Italia, segundo premio en el concurso Marisa Montiel y en el Ciudad de San Sebastián, Medalla de Plata de Juventudes Musicales de Santander y premios en el Ciutat de Berga, Schumann Young- Chang de Italia, concurso Ricardo Viñes y en el Torneo Internacional de Música.

Ha ofrecido recitales en festivales de España, Italia y Francia y actuado como solista de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, la Filarmónica de Transilvania, Concentus Musicus y la Orquesta del Conservatorio de Santander. Ha grabado dos CDs en vivo, el doble CD ‘Clasicoscopio’, un CD monográfico de Mozart y para TVE, Radio Cataluña, Tele 5 y Radio 2.

Su labor de pianista de cámara, iniciada como repertorista del Orfeón Cántabro, le ha llevado a tocar con la práctica totalidad de intérpretes destacados de Cantabria. Junto a su esposa Laura Pérez de Fontecha ganó en 1996 el primer premio Ciudad de San Sebastián en la modalidad ‘piano a cuatro manos’. Como miembro del Trío Ludens ha obtenido el segundo premio Memorial Juan Tarín y el premio Tabacalera de Jóvenes Intérpretes.

Interesado en la recuperación y difusión del patrimonio pianístico de Cantabria, ha estrenado obras de compositores de la región que van desde Arturo Dúo Vital a Emilio Otero. En 1999, grabó el CD nº 3 de la antología de compositores de Cantabria que edita la Fundación Marcelino Botín. Recientemente finalizó el doble máster de investigación e interpretación musical de la Universidad Internacional de Valencia con premio extraordinario al mejor expediente.

Desde el año 2000 desarrolla su labor pedagógica como profesor del Conservatorio Jesús de Monasteri” de Santander.

Viernes 6 y sábado 7 de mayo. Sala Argenta. 19:30 h. | Teatro

Centro Dramático Nacional

El Golem’ de Juan Mayorga

Dirección, Alfredo Sanzol

Con Elena González, Elías González y Vicky Luengo

Escenografía y vestuario: Alejandro Andújar

Iluminación: Pedro Yagüe

Música: Fernando Velázquez

Espacio sonoro: Sandra Vicente

Diseño de cartel: Equipo SOPA

Producción Centro Dramático Nacional

Duración: 95 min. Sin descanso

El sistema de sanidad pública colapsa. Como muchos otros pacientes en todo el país, Ismael, que sufre una rara enfermedad, está a punto de verse obligado a abandonar el hospital en que lo han venido tratando. Sucede entonces que Felicia, su esposa, recibe de Salinas, empleada del hospital, una inesperada propuesta: Ismael conservará su cama y seguirá recibiendo tratamiento si ella memoriza un texto. Parece, en principio, una tarea sencilla de cumplir: memorizar en orden unas cuantas palabras. Sin embargo, día a día, Felicia percibirá que, conforme haga suyas las palabras de ese texto, que no sabe quién escribió, algo dentro de ella -en sus sueños, en su memoria, en su imaginación, también en su cuerpo y en su voluntad- se irá transformando.

Después de leer por primera vez ‘El Golem’ me descubrí hablándole a mi hijo con una propiedad, un cuidado, un cariño y una consciencia con la que creo que no le había hablado hasta entonces. Y de mi hijo el efecto pasó a todos los que me rodean. Y cuando me dejo llevar por la corriente del uso atolondrado de las palabras aparecen como salvadoras las imágenes que me produjo la obra de Juan Mayorga. Esta historia habla del poder que tienen las palabras para construir lo que somos. En un momento de la historia en el que la capacidad de hacer circular las palabras se ha multiplicado de manera nunca antes conocida, también se ha multiplicado la capacidad de usar las palabras para mentir, destruir, deformar y manipular. Nunca como ahora habíamos sufrido el poder descontrolado de la palabra y esta obra cuenta una historia que nos hace conscientes de algo que pasamos por alto: somos lo que decimos, somos lo que leemos, somos lo que aprendemos.

Para que Ismael pueda seguir con su tratamiento, su mujer, Felicia, comienza a aprender una serie de palabras que le pasa Salinas. La historia tiene una atmósfera de misterio fantástico, la contundencia de la acción contrasta con la sensación de no poder atrapar todo lo que pasa. Los sueños de Felicia son el primer síntoma de que se está transformando en otra persona y el hospital en el que se encuentran se convierte en un mundo con sus propias reglas.

Juan Mayorga es un autor y director al que admiro. Su capacidad de contar historias de múltiples lecturas lanza los argumentos a infinitas conexiones de la experiencia humana. Las historias de Mayorga amplían la mirada sobre los hechos que cuenta porque ilumina enigmas que el automatismo de los días da por resueltos haciendo del teatro un lugar de pensamiento colectivo.

Alfredo Sanzol

Sábado 7 de mayo. Sala Pereda. 17:00 h. | El Palacio con los niños

‘Te cuento una ópera: Rigoletto’

Gustavo Moral, idea y dirección

Edad recomendada a partir de 4 años

Duración: 55 min. Sin descanso

Evaristo está de celebración. Han pasado 13 años desde su primera ópera y con este son 13 los espectáculos que ha presentado por toda España. Y es ese número 13 el que le tiene preocupado. Por la mala suerte, por si tiene algún tipo de maldición. ¡Como en Rigoletto! Una ópera de las de Verdi.

Evaristo afronta esta nueva ópera con la intención de explicar a su público el argumento de la obra y algunas de las partes musicales más importantes de la misma. También buscará, y encontrará, referentes en el día a día de lo que nos cuenta Rigoletto y, sobre todo, desplegará su sentido del humor. Esta vez en casa.

Con ‘Te cuento una ópera: Rigoletto’, Evaristo alcanza el espectáculo número 13 de esta serie, tras haber contado a todo tipo de público las óperas ‘Norma’, ‘Un baile de máscaras’, ‘El barbero de Sevilla’, ‘Don Pasquale’, ‘Marina’, ‘El Trovador’, ‘La italiana en Argel’, ‘Boris Godunov’, ‘Otel(l)o’, ‘La Traviata’, ‘Turandot’ y ‘La flauta mágica’. Y han pasado, precisamente, trece años desde que, el escenario de la Sala Argenta, acogiera Boris Goudunov.

Evaristo está muy contento porque vuelve al Palacio de Festivales de Cantabria tras haber recorrido escenarios de toda España: Gran Teatro de Córdoba, Teatro Góngora, Auditorio de Badajoz, Teatro Gayarre, Auditorio Baluarte, Palacio Euskalduna, Teatro Campoamor, Auditorio Príncipe Felipe o Teatro Filarmonía, entre otros. Y lo hace para encontrarse de nuevo con una ópera de ¡Verdi!

Domingo 8 de mayo. Sala Argenta. 19:00 h. | Recital

Quique González |‘Sur en el valle’

Duración: 135 min. Sin descanso

Quique González presenta su nuevo disco, ‘Sur en el valle’, título inspirado en ese viento famoso en toda la cornisa cantábrica, portador de sucesos y comportamientos insólitos y al que se asocian todo tipo de leyendas. Siempre hay un espacio para lo imprevisto cuando sopla el sur, un halo de misterio que se extiende también a algunos pasajes de esta colección de canciones.

‘Sur en el valle’, grabado en noviembre de 2020 en La Casa Murada y producido por Toni Brunet, es un disco reposado y de trago largo, más reflexivo que narrativo, en el que la naturaleza y los escenarios condicionan el diálogo interior que hila estas 11 nuevas canciones y una pista escondida. Tiene un sonido orgánico, directo y una energía contenida que maneja una fantástica banda que pone especial atención a las dinámicas. Un poco más alejado de los sonidos a la americana de otros discos de Quique, ‘Sur en el valle’ busca nuevos paisajes sonoros y otorga mayor protagonismo a instrumentos acústicos como el contrabajo y la guitarra clásica. Viejas acústicas Gibson, Wurlitzer y Hammond y elegantes baterías nos acompañan también en este viaje. Escrito en su mayor parte el pasado año dentro de una vieja furgoneta GMC Vandura aparcada en lo alto de una colina, ideal para escucharlo mientras conducimos y sentir que el viento sur nos brinda más preguntas que respuestas.

‘Sur en el valle’ es el decimotercer disco de Quique González en las más de dos décadas desde que iniciase su trayectoria discográfica. Tiempo en el que el artista madrileño ha construido un repertorio único con la dedicación y el cariño de un artesano. Respetado por la crítica y con uno de los públicos más fieles que se pueden tener, vuelve a entregarnos una nueva colección de canciones cocinadas a fuego lento en los Valles Pasiegos.