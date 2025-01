UGT denuncia despidos en la grúa municipal de Santander

El sindicato alude a que el reciente vuelco de un coche tuvo su origen en asumir los conductores la tarea del auxiliar de enganche

El sindicato UGT ha demandado judicialmente el despido de cuatro operarios de SETEX-APARKI, concesionaria de la grúa municipal de Santander desde el año 2007, que ‘se realizaron cuando el Ayuntamiento santanderino volvió a adjudicar por última vez el servicio a la empresa con el compromiso de ésta de mantener la plantilla’ o “el mantenimiento de contratos inalterado” en el pliego de condiciones.

El sindicato rechaza que la concesionaria haya reducido el servicio tras la nueva adjudicación con una grúa menos por la mañana (de cinco a cuatro) y otra por la tarde (de cuatro a tres) y se haya desprendido exclusivamente de personal auxiliar de enganche y desenganche de los vehículos, no de los conductores de las grúas, “por un descarado ahorro de costes pese a sus obligaciones de subrogar la plantilla”.

“Reduce la demanda de prestación de servicios y, además, encarga a los conductores el apoyo a cualquier dificultad en la retirada de vehículos y no a otros operarios que antes lo realizaban”, precisa el sindicato en su demanda a la empresa concesionaria y en alusión a los mencionados peones de enganche y desenganche despedidos.

El sindicato puntualiza que el presupuesto del servicio se ha incrementado en más de 200.000 euros en la nueva adjudicación (de 1.278.722 a 1.474.807 euros), aunque SETEX-APARKI, que ‘ya redujo la plantilla en cinco peones en la anterior contrata, ahora se desprende de los cuatro que le quedaban y elimina por completo esta categoría profesional’.

“La empresa señala que los conductores gruistas van a asumir las funciones de peones por una imposición municipal, lo que no es cierto”, subraya UGT, que matiza que “el incidente que se produjo el pasado sábado 11 de enero cuando volcó uno de los vehículos que transportaba una grúa no fue por un fallo mecánico, fue simplemente porque no intervino personal auxiliar de enganche, que es quien tiene que hacer esa labor”.

El sindicato agrega en su demanda judicial que “la causa expresada por la empresa para los despidos no es cierta si se tiene en cuenta que las condiciones del servicio exigidas por el Ayuntamiento no han variado entre la finalización de un contrato y el inicio del siguiente en cuanto al personal necesario para su ejecución, cuya subrogación impone”.

Mantenimiento de plantilla ‘incumplido‘

UGT recuerda que ‘el propio compromiso de la empresa concesionaria’ de mantener la plantilla permitió que se la concediera la máxima puntuación en el actual contrato de adjudicación del servicio (15 puntos), “lo que contradice los despidos que ha decretado justo después, incumpliendo claramente el pliego de condiciones”.

El sindicato recuerda además que en el anterior contrato de adjudicación del servicio SETEX-APARKI ya ‘redujo la plantilla por bajas definitivas y ascensos’ y que “tuvo que proceder a amortizar el puesto de tres de siete peones despedidos en aquella ocasión, entre ellos dos de los que se acaba de despedir, que fueron readmitidos con posterioridad tras una demanda judicial”.

UGT agrega que la comunicación de los actuales despidos, además de ‘tener defectos formales y cuantificar de manera incorrecta las indemnizaciones’, “no ha definido ni especificado de forma suficiente la causa de la extinción, no haciendo ninguna mención concreta a las posibilidades de recolocación en otros centros de trabajo”.

Por ello, el sindicato demanda la impugnación de los despidos de estos cuatro trabajadores “que figuran en el personal objeto de subrogación” e insta al Ayuntamiento de Santander que exija a la empresa “el estricto cumplimiento de las condiciones en las que se firmó la actual adjudicación del servicio porque para eso la paga”.