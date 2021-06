UGT pide adelantar 30 minutos el horario de Valle Real

UGT recalca que “es de justicia adoptar un medida como la que se ha planteado a Valle Real porque no limita el negocio empresarial y compensa a unos profesionales que ya de por sí tienen que trabajar muchos domingos y días festivos al año y que muchas veces no pueden disfrutar ni siquiera de puentes festivos con sus familias como la gran mayoría de los trabajadores”.

You may also like