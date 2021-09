Una de cada tres empleadas del hogar de Cantabria no está dada de alta en la Seguridad Social

Santamaría critica que desde que el Convenio 189 de la OIT fue acordado en el diálogo social y entró en vigor “los distintos gobiernos españoles no han querido saber nada de ponerlo en práctica y de equiparar los derechos de estos trabajadores a los de todos los demás; más bien todo lo contrario, ya que no han dejado de incumplir sus compromisos y de dar pasos atrás”.

“Ya no hay más excusas para no corroborar de una vez por todas la puesta en marcha de este importante convenio en el país de la UE más afectado por ello con más de medio millón de trabajadores y trabajadoras del personal doméstico”, subraya la responsable regional de Protección Social de UGT.