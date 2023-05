Una investigación de IHCantabria aporta nueva evidencia sobre la amenaza de los desechos plásticos en los ecosistemas marinos y costeros

Un artículo publicado por personal investigador de IHCantabria en colaboración con la Universidad de Roma III y la Universidad de Génova presenta resultados con implicaciones importantes para la gestión de los residuos plásticos en entornos costeros

Santander, 22 de mayo de 2023.- Los desechos plásticos son una amenaza importante para los ecosistemas. Concretamente, es bien conocido el relevante papel del oleaje en el transporte y dispersión de residuos plásticos en entornos costeros. Los resultados de la investigación dirigida por Paula Núñez, investigadora de IHCantabria, arrojan luz sobre este tema, gracias a la ayuda postdoctoral “Margarita Salas» que concede el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Cantabria (UC). Esta ayuda forma parte del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» y ha sido financiada por el Ministerio de Universidades y la Unión Europea, a través de los fondos “NextGenerationEU».

En un artículo publicado recientemente en la revista científica Marine Pollution Bulletin, Núñez y el resto de autores vinculados a IHCantabria​ (España), a la Universidad de Roma III y a la Universidad de Génova (las dos últimas de Italia) describen los experimentos de laboratorio en los que se evalúa la influencia del oleaje y las corrientes inducidas por las olas en las tasas de entrada (de la costa al mar), así como el transporte de residuos plásticos de distintas características (densidad, tamaño y forma). Estos experimentos fueron llevados a cabo en el canal de oleaje de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UC.

Gracias a esta investigación se conoce que los oleajes de gran periodo (de ondas largas) son capaces de introducir una mayor cantidad de residuos plásticos al mar. Ahora también se sabe que los residuos no flotantes son transportados hasta la zona de rotura del oleaje, donde permanecen atrapados, mientras que los elementos flotantes tienden a acumularse cerca de la línea de costa.

Esta investigación permite conocer mejor dónde se puede concentrar la contaminación plástica en zonas costeras y, por lo tanto, sirve como ayuda para el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación y limpieza de la contaminación en las costas.

La ayuda postdoctoral “Margarita Salas» que recibió la investigadora Paula Núñez es financiada por el Ministerio de Universidades y el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España, a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, con base en una convocatoria de la UC. También cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Cantabria, a través del Programa FÉNIX.

Los autores del mencionado artículo científico son Paula Núñez, Alessandro Romano, Javier García-Alba, Giovanni Besio y Raúl Medina. El artículo, publicado en inglés, lleva por título “Wave-induced cross-shore distribution of different densities, shapes, and sizes of plastic debris in coastal environments: A laboratory experiment» (En español: “Distribución transversal inducida por olas de diferentes densidades, formas y tamaños de residuos plásticos en entornos costeros: un experimento de laboratorio»).

Más información sobre el artículo: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114561