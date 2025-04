Valdecilla y Sierrallana salen adelante del gran apagón gracias a los generadores

NOTICIA EN ACTUALIZACIÓN-28/04/2025, A LAS 17.53 HORAS -A LAS 18.08 HORAS

Teresa Ribera, vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, afirma que «no se conocen las causas» del apagón que ha dejado sin luz a España y Portugal desde las 12.30 horas

Torrelavega recupera la regulación del tráfico de Cuatro Caminos mediante agentes de la Policía Local, al no funcionar los semáforos

En la imagen docenas de camiones se acumulan en la entrada de Solvay / (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO En la imagen la máquina que ha permitido al Hospital Sierrallana seguir teniendo energía eléctrica / (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO En la imagen el cruce de Cuatro Caminos vuelve a recuperar la regulación del tráfico mediante agentes de Policía Local / (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Gobierno de Cantabria ha activado la situación 2 del PLATERCAN por el apagón que está afectando a toda España y Portugal, desde las 12.30 horas todo el país se quedó sin suministro eléctrico.

La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga está en el 112 dirigiendo el operativo de seguimiento y atención a emergencias por la caída del suministro eléctrico que está afectando a todo el país.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se ha convocado y se unirá al personal de emergencias del Gobierno que se encuentra ya trabajando en la sala de crisis del 112, con la presidenta al frente. Entre otros departamentos se incorporan los consejeros de Transporte, Industria, Salud, Educación, y el

director general de Informática, además de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Delegación de Gobierno.



El Ejecutivo ha activado el plan de emergencias para este tipo de casos en los centros considerados vitales y los hospitales funcionan con normalidad. Los grupos electrógenos independientes que tienen los hospitales de Valdecilla y Sierrallana han permitido a los hospitales continuar funcionando.

No llamar al 112, no usar el coche y evitar los bulos en redes sociales

Se insiste, además, en solicitar a la población que solo se llame al 112 en caso de emergencia para no colapsar las líneas y poder atender los casos de urgencia. En la conocida como sala del 112 se está trabajando también con normalidad puesto que se cuenta con generadores para supuestos en los que el suministro eléctrico pueda verse interrumpido. El servicio se ha reforzado con más gestores para atender el incremento en el volumen de requerimientos de atención que se están produciendo por la falta de electricidad.

Los semáforos han dejado de funcionar y, en el caso de cruces conflictivos como el de Cuatro Caminos en Torrelavega, se ha recuperado una imagen que era habitual en tiempos pasados: los agentes de Policía Local han vuelto a ordenar el tráfico de forma manual.

Teresa Ribera, vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, ha declarado que todavía «no se conocen las causas» de este apagón que ha afectado a España, Portugal y parte de Francia desde las 12.30 horas de este lunes 28 de abril.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a no dar credibilidad a los bulos en redes sociales porque aunque «no se descarta ninguna causa» todavía no hay certeza sobre qué ha pasado exactamente. Sánchez pide hacer caso a los Medios de Comunicación y a las fuentes oficiales, y descartar mensajes alarmantes que llegan a través de las redes sociales y plataformas. El presidente pide «responsabilidad» para hacer caso a las fuentes oficiales y no difundir informaciones de «dudosa procedencia».