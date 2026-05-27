Víctimas cántabras perdieron más de 65.000 euros con la estafa del falso hijo y los SMS fraudulentos

La Guardia Civil de Cantabria ha practicado 23 detenciones en diferentes localidades de Valencia y Alicante

Otras de las detenciones están relaciones con una estafa a una empresa, cargos no autorizados, compras en internet que no reciben el producto o extorsión

27 mayo de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, en varias operaciones abiertas contra ciberestafas, han practicado en el presente mes de mayo, 23 detenciones y 2 investigados, efectuadas en diferentes localidades de Valencia y Alicante.

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, especialistas en la investigación de estafas y otros delitos que se cometen de manera online o utilizando las nuevas tecnologías, inició varias operaciones por diferentes modalidades de ciberestafas, siendo todas las víctimas de Cantabria, superando lo defraudado los 65.000 euros.

De estas operaciones, han tenido una mayor relevancia 16 detenciones relacionadas con la estafa de falso hijo en apuros, en los que las víctimas reciben comunicaciones de números desconocidos, que afirman ser sus hijos y que necesitan de manera urgente dinero.

Los estafadores también usaban el método del smishing/vishing, que consiste en la recepción de SMS fraudulentos en nombre de entidades bancarias, comunicando una incidencia, consiguiendo los ciberdelincuentes la captación de claves o códigos de verificación de operaciones, tanto vía internet o por llamadas telefónicas, realizándose transferencias a su favor. Por estas dos modalidades lo estafado supera los 47.000 euros.

Falso cambio de cuenta bancaria

El departamento de recursos humanos de una empresa de Cantabria, recibió una comunicación, en la que alguien haciéndose pasar por un trabajador de la misma, solicitaba modificar la cuenta bancaria donde recibir su nómina, resultando ser una estafa y transfiriendo el salario mensual a otra persona que ha sido detenida.

Otros tres detenidos y un investigado estuvieron relacionados con la compra de diferentes productos en internet no recibiéndose los mismos. Lo estafado superó los 9.500 euros.

También se practicaron dos detenciones por cargos en cuentas o tarjetas bancarias no realizadas por los titulares de las mismas, otra detención por un caso de extorsión con mensajes amenazantes a la familia de la víctima, y un investigado por una inversión en criptomonedas, en una web que resultó fraudulenta. Las pérdidas económicas en estos casos superaron los 5.000 euros.

En estas actuaciones se ha contado con la colaboración de las Comandancias de la Guardia Civil de Valencia y Alicante.

Prevención y consejos

Desde la Guardia Civil de Cantabria, para intentar prevenir casos como los descritos se aconseja lo siguiente:

-Las entidades bancarias NUNCA mandan mensajes SMS con enlaces a sus webs para solventar problemas. NO pinchar sobre los enlaces y NO introducir datos bancarios o personales si se accede a una web por dicho enlace. NO facilitar códigos de operaciones bancarias que pidan por teléfono con la excusa de solventar un problema bancario.

-En el caso de WhatsApp de números desconocidos haciéndose pasar por nuestro hijo, desconfiar de las reclamaciones urgentes de dinero, llamar al teléfono habitual de nuestros hijos, o incluso, realizar preguntas que solo sepan contestar los verdaderos hijos.

-En la compra de productos de segunda mano, DESCONFIAR de las ofertas demasiados ventajosas y realizar las transacciones por plataformas seguras de estas webs o aplicaciones que retienen el dinero hasta que se verifica que se ha recibido el producto. Desconfiar si quieren seguir la negociación fuera de los cauces de la aplicación que tienen estas plataformas de ventas.