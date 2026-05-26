Movistar + no «censuró» el programa «Horizonte» de Iker Jiménez ni eliminó el canal CUATRO

Conspiraciones aparte, la desaparición temporal de CUATRO de la guía EPG de Movistar + tiene una explicación técnica mucho más mundana

Iker Jiménez en su programa «Horizonte» de CUATRO – (C) MEDIASET

Las redes ardían ayer lunes con la enésima teoría conspirativa, vinculada a la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y cómo los distintos Medios de Comunicación están tratando el espinoso asunto.

La misteriosa desaparición de la cadena CUATRO de la Guía EPG del proveedor Movistar + generó una riada de reacciones, con diversas teorías sobre una presunta «censura» al coincidir con la emisión del programa «Horizonte» de Iker Jiménez, que trataba la noticia.

Pero lo cierto es que las guías de la programación no es la primera vez que dan problemas en distintos proveedores de telefonía, sin que la ausencia de esa guía suponga que desaparece el canal de la emisión.

En concreto, estas guías EPG se generan de forma dinámica y dependen de diversas memorias caché tanto remotas como locales en los dispositivos del usuario, lo que genera multitud de problemas de sincronización muy habituales, por ejemplo, al no presentar los nombres correctos de los capítulos de las series y programas.

El contenido de «Horizonte», en todo caso, estaba accesible de forma directa y la emisión no fue cortada por Movistar + en ningún momento. Solo fue un mero problema técnico temporal, lejos de conspiraciones.