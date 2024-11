Pedro Sánchez había negado conocer a Aldama cuando EL MUNDO publicó una fotografía con él

Víctor de Aldama con Carlos Herrera en la COPE: «Estuve con Sánchez y varios ministros en un cumpleaños de Ábalos»

El comisionista Víctor de Aldama, enjuiciado por una trama relacionada con el fraude fiscal en la venta de hidrocarburos que podría ascender hasta los 182 millones de euros, ha concedido una entrevista exclusiva al programa de Carlos Herrera en la cadena COPE, en la que Aldama ha reafirmado sus declaraciones en sede judicial en las que apunta a varios altos cargos del PSOE.

Tras la publicación de una fotografía en el periódico EL MUNDO, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez había negado conocer a Aldama, pero el comisionista ha desvelado que, además de en aquel mitin en el que se tomó la fotografía, «he estado con Sánchez y varios ministros en un cumpleaños de Ábalos».

El responsable de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. también ha explicado ante Herrera su papel destacado en las negociaciones con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y en el rescate de la aerolínea Air Europa. «Estuve en el avión de Delcy Rodríguez con Ábalos», desvela.

En cuanto a la venta de mascarillas durante la pandemia, Aldama reconoce: «soy culpable de haber pagado a un funcionario, pero si no pagaba no se me seguía dando y al final soy un empresario. El corrupto no soy yo, el corrupto es el político».

«¿Cree usted que el señor Sánchez cesó a Ábalos de sus cargos en el gobierno y en el partido porque recabó información de lo que usted está contando?», pregunta Carlos Herrera, a lo que Aldama responde categórico: «Dicho por el señor Ábalos es por un informe del CNI en el que vienen «pagos raros» en diferentes cosas y por otros temas personales del señor Ábalos».

Aldama, además, explica otros detalles de la trama, e implica a más altos cargos socialistas: «Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres pero me negué, le dije que ya estaba bien».

El exministro José Luis Ábalos, siempre según las declaraciones de Víctor de Aldama, habría recibido del empresario 250.000 euros en un primer momento y otros 400.000 euros después.