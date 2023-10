Zuloaga: «El Gobierno de Buruaga debe cumplir con su compromiso y abrir en el menor tiempo posible el aula de 1 año en Pesués y de toda Cantabria»

El portavoz parlamentario del PSOE señala que “estamos preocupados por esta forma de actuar de la Consejería de Educación y del Gobierno de Buruaga demostrando una total falta de rigor y falta de transparencia ante una situación que afecta a muchas familias”

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado varias iniciativas en el Parlamento cántabro en las que se pregunta al Gobierno de Cantabria cuándo tiene previsto abrir el aula de 1 año del CEIP Fuente Salín

Santander 1 de octubre del 2023. – El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga ha asegurado que “el Gobierno de Buruaga debe cumplir con su compromiso y abrir en el menor tiempo posible el aula de 1 año en Pesués y de toda Cantabria”.

Zuloaga, que ha visitado esta semana Val de San Vicente donde ha estado acompañado por su alcalde Roberto Escobedo y diputados socialistas, ha anunciado que su partido ha registrado varias iniciativas en el Parlamento cántabro en las que se pregunta al Gobierno de Cantabria cuándo tiene previsto abrir el aula de 1 año del CEIP Fuente Salín en Pesués.

Y es, que “estamos preocupados por esta forma de actuar de la Consejería de Educación y del Gobierno de Buruaga demostrando una total falta de rigor y falta de transparencia ante una situación que afecta a muchas familias”.

A su juicio, “este es un anuncio más de un desgobierno que no cumple con su palabra, que no cumple con las familias y que no garantiza una educación en igualdad”.

Según ha dicho, “los socialistas vamos a estar muy pendientes de que se abra esta aula y se ofrezca el servicio necesario a familias y niños y no queremos que que hechos así vuelvan a suceder en ningún colegio de Cantabria en este curso 2023-2024”.