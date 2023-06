Zuloaga: «El PRC ha entregado el gobierno de Cantabria gratuitamente al PP»

San Vicente de la Barquera: «Charo Urquiza es la víctima, la responsabilidad es de quien ganó las elecciones y no tuvo la capacidad de formar gobierno que es África Álvarez o la de la segunda fuerza más votada”

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, señala que el PRC “ha adelantado las rebajas de julio, con una reducción en sus propuestas en las últimas semanas pasando de 50 a 5 ínfimos puntos que solo recogen un manojo de obviedades”.

Pablo Zuloaga afirma que “lo que quedó claro con la fotografía del pasado viernes, es que el PRC está de acuerdo en que el PP desarrolle su programa electoral, que implica una bajada masiva de impuestos, poniendo en riesgo los servicios públicos de Cantabria”*



El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha afirmado que “el PRC ha entregado el Gobierno de Cantabria gratuitamente al PP”. Un Partido Regionalista, ha dicho, que “ha adelantado las rebajas de julio, con una reducción en sus propuestas en las últimas semanas pasando de 50 a 5 ínfimos puntos que solo recogen un manojo obviedades, como el mantenimiento de obras que están en marcha gracias a la

gestión del PSOE en Cantabria y en España como el MUPAC, La Pasiega o la Protonterapia”.



Así se ha manifestado Zuloaga en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la sede del PSOE de Cantabria, en Santander. El líder de los socialistas cántabros ha criticado el acuerdo suscrito por el PP y PRC a nivel autonómico entre María José Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Revilla, que “deja en evidencia la falta de sensibilidad de ambos partidos a la hora de afrontar la responsabilidad de gestionar los servicios públicos en Cantabria”.



Y es que, ha explicado, “el PP tenía clara su hoja de ruta que era no prestar especial atención a la sanidad pública, la educación pública, los servicios de dependencia o el acceso a la universidad y la cultura, pero lo que ha llamado la atención es el abandono del PRC a las políticas progresistas que nos permiten tener hoy los servicios públicos mejor financiados y que son garantía de igualdad real”.



En este sentido, se ha detenido para analizar algunos aspectos de ese acuerdo PP-PRC que “evidencian el futuro que tenemos por delante los cántabros y las cántabras”, con “dudas” como “la no alusión a la gestión del ‘suelo’ en Cantabria, con una ley aprobada esta legislatura que el PP quiere derogar y que evidencia que el PRC no ha tenido ningún interés en defender o hacer propio el PRC la propuesta del fondo de cooperación municipal, que pusimos en marcha los socialistas”.



“Lo que quedó claro con la fotografía del pasado viernes, es que el PRC está de acuerdo en que el PP desarrolle su programa electoral, que implica una bajada masiva de impuestos, poniendo en riesgo los servicios públicos de Cantabria”, ha criticado el socialista.



Asimismo, y recordando las palabras de Pedro Sánchez, Zuloaga ha manifestado que “hay un peligro mayor que Vox en las instituciones, el peligro mayor es un PP que asuma las doctrinas de Vox en los gobiernos” y esto, ha dicho, “me hace pensar que el PRC ha traicionado a su electorado

entregando el gobierno al PP”.

Acuerdo PP y PRC “con letra pequeña”

Por otro lado, el líder de los socialistas cántabros ha dado la enhorabuena a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas que desde el pasado sábado asumen esta responsabilidad “para seguir defendiendo los servicios públicos en cada uno de sus ayuntamientos”.



En este punto ha destacado que “lo que han firmado el pasado viernes Buruaga y Revilla tenía una letra tan pequeña que no hemos podido ver hasta el sábado”. El mismo sábado en que dos ayuntamientos de Cantabria, como el de Cabuérniga y Reinosa, “donde la lista más votada era el PSOE, pero no han podido gobernar, rompiendo por un lado con la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada o con los regionalistas mostrando su apoyo explicito a los populares”.



También, ha sostenido, “lo hemos visto en Ampuero, Liendo o Los Corrales de Buelna, ayuntamientos donde hasta el final el PSOE ha estado ofreciendo oportunidades de gestión progresista a un PRC que se ha entregado por completo al PP”.

San Vicente de la Barquera

Además, a preguntas de los medios de comunicación, Zuloaga ha asegurado que “el PSOE no ha hecho pactos con el PP. Charo Urquiza ha tenido que asumir lo que pasó en el pleno de San Vicente de la Barquera”. Según ha continuado, “Charo no ha dado la Alcaldía al PP ni le ha apoyado, eso es a

lo que nos hemos comprometido y lo que hemos hecho”.



Por lo tanto, ha indicado que “la responsabilidad de lo que pasó en ese pleno es de quien ganó las elecciones y no tuvo la capacidad de formar gobierno que es África Álvarez o la de la segunda fuerza más votada”.

“Demos tiempo a resolver lo que está pasando en San Vicente de la Barquera donde la única que ha asumido responsabilidades es Charo Urquiza”, ha declarado.

Denuncia Hazas de Cesto

Asimismo, ha lamentado que “un compañero del PSOE de Hazas de Cesto, concejal electo, tenga que estar en el cuartel de la Guardia Civil, poniendo una denuncia por amenazas e intento de agresión por parte del padre de la candidata del PP a la Alcaldía de este municipio”. Hechos, “gravísimos en democracia y que cruzan todos los límites del decoro, la educación y la democracia”.



Por lo tanto, ha dicho, “lamento hoy que el PP, militantes o personas afines a este partido estén profiriendo amenazas e incluso intentos de agresiones a concejales electos del PSOE”. Y sucede, ha precisado, “en la antesala de unas elecciones generales del 23 de julio donde salimos a ganar

sabiendo la importancia de que Pedro Sánchez siga siendo ese presidente del Gobierno de España que tantas buenas noticias ha traído a Cantabria, tantos buenos proyectos han financiado y que tantas obras fundamentales ha desarrollado en nuestra Comunidad”.