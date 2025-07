Santander y Torrelavega han sido escenario este viernes de sendas concentraciones organizadas por el Colegio de la Abogacía de Cantabria para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita, con el objetivo de ‘visibilizar el compromiso del colectivo con este pilar fundamental del Estado de Derecho y exigir una mejora en las condiciones del Turno de Oficio‘

Abogados cántabros conmemoran el Día de la Justicia Gratuita y exigen mejoras en el turno de oficio

Santander, 11 de julio. La jornada en la que todas las capitales españolas conmemoran el Día de la Justicia Gratuita ha reunido a decenas de letrados y letradas en las principales sedes judiciales de Santander y Torrelavega, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto nacional elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española. El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez Sánchez, así como miembros de la Junta de Gobierno del ICA han apoyado estas concentraciones.

Carlos Pérez ha recordado que esta es la primera vez que el Colegio incluye la capital del Besaya en la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita. También ha destacado que “más allá de que exista un día en concreto, los 365 días del año más de 40.000 profesionales, y 550 en nuestra región, prestan estos servicios esenciales para la sociedad”. Ha subrayado que “es un servicio público, indudablemente, el que prestamos en ayuda de aquellas personas que carecen de recursos económicos y no pueden acceder a la justicia en las mismas condiciones que quien contrata a profesionales de manera particular”.

En Santander, la concentración se ha celebrado en la sede judicial de Las Salesas a las 12 del mediodía y ha contado con la participación de destacadas autoridades institucionales, como el vicepresidente primero del Parlamento de Cantabria, Alejandro Liz; el presidente del TSJC, José Luis López del Moral; el presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga; el fiscal superior del TSJC, Jesús Arteaga Quintana; el director general de Justicia, Juan Ignacio Sáez Bereciartu; Socorro García Melón, secretaria de Sala de Gobierno del TSJC, e Isabel Gómez Barreda en representación del Ayuntamiento de Santander.

Reivindicación de mejoras ‘urgentes‘

Durante la lectura del manifiesto se han reiterado las principales reivindicaciones del colectivo, entre ellas el fin del ‘reiterado incumplimiento histórico de promesas’ por parte de las administraciones. Entre sus demandas, destacan la actualización automática de los baremos retributivos, el pago de todas las actuaciones realizadas, la puntualidad en los abonos y el fin de los desequilibrios territoriales.

Carlos Pérez ha incidido en que “desde nuestro Colegio ponemos en valor ese trabajo que realizan compañeros y compañeras las 24 horas del día, en los servicios de asistencia a detenidos, víctimas, menores, extranjeros, pero también en todas las jurisdicciones. Digo trabajo porque las compensaciones que se dan no son acordes ni al esfuerzo ni al número de actuaciones que se realizan”.

Ha reclamado también la necesidad de “una urgente modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que provoque menos desigualdades entre territorios, contemple todas las actuaciones que realmente se realizan y mejore los baremos económicos. En Cantabria, aunque se viene haciendo un esfuerzo por parte de la Administración regional, seguimos reclamando actualizaciones y mejoras en las retribuciones”.

Además, ha reivindicado “instalaciones dignas en los juzgados de guardia, plazas de aparcamiento reservadas para atender con la máxima celeridad en los centros de detención a personas investigadas, privadas de libertad o víctimas de violencia que lo que necesitan es tener a su abogado cuanto antes”.

Descentralización y compromiso con todo el territorio

Este año, el Colegio ha decidido celebrar el acto también en Torrelavega, ciudad que “cuenta con muchísimos profesionales de la abogacía, y ahora con un tribunal de instancia, a diferencia de los siete juzgados que había antes. Es una comarca muy grande y desde el Colegio queríamos descentralizar. Este año estamos aquí, en otros estaremos en otros partidos judiciales. La abogacía no está concentrada únicamente en Santander”, ha explicado Pérez Sánchez.

El manifiesto nacional ha hecho también un llamamiento a aprobar con urgencia una nueva Ley de Justicia Gratuita consensuada con la abogacía, que dignifique el trabajo del Turno de Oficio y garantice una financiación suficiente y justa.

Un derecho constitucional, no una concesión

“La Justicia Gratuita no puede depender solo del compromiso de los profesionales. Es un derecho constitucional, no una concesión”, ha reiterado el decano. La jornada ha concluido con un mensaje de unidad y firmeza: “Garantizar derechos no puede seguir esperando”.