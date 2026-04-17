  • 17 de abril de 2026
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Nacen dos nutrias en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes

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La especie está clasificada como vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN


El Fluviarium de Liérganes ha celebrado recientemente el nacimiento de dos nutrias
asiáticas de garras pequeñas (Aonyx cinereus), también conocida como “nutria enana”.
Estas dos nuevas “inquilinas” reflejan un hito más en la labor de conservación del
Ecomuseo, que ha presenciado por primera vez el nacimiento de una nutria. El centro
cuenta ahora con una familia de seis.

Estas crías aún pasan la mayor parte del tiempo en la madriguera, junto a su madre. Es
el proceso natural que transita cualquier cachorro de nutria recién nacido: una etapa de
alta dependencia materna y familiar que dura varios meses, hasta que adquieren la
madurez necesaria para desenvolverse por sí mismas.

Esta es la primera vez que una nutria ha concebido en las inmediaciones del centro de
divulgación, por lo que el equipo de Fundación Naturaleza y Hombre está siendo lo más
riguroso posible en lo que concierne a su descanso y cuidados. La reproducción de esta
especie, -que aparece en la Lista Roja de la UICN como vulnerable-, marca un nuevo
éxito en la labor de conservación de la fundación.

La nutria de garra pequeña (Aonyx cinereus) es la especie de nutria más pequeña del
mundo, con menos de un metro de longitud total en edad adulta. Con un peso máximo
de unos 4kg, recibe su nombre por sus pequeñas uñas. No tiene garras, no obstante, sus
dedos poseen unas membranas parciales que le ayudan a nadar.

Tiene una cabeza pequeña, pero con una poderosa dentadura que utiliza para romper
sus presas y alimentarse. Su dieta está compuesta principalmente por cangrejos y
pescados, y en menor medida insectos.
Esta especie suele vivir en grupos reducidos formados por una pareja y los
descendientes. Su madurez sexual es alcanzada a la edad de 2 años en hembras y 2,8
años en machos. El periodo de gestación de esta especie dura, aproximadamente, entre
60 y 74 días.

Las principales amenazas de la nutria de garra pequeña son la destrucción de su hábitat,
la sobrepesca y su consiguiente disminución de los recursos, las trampas puestas para
otros animales en las que las nutrias también son cazadas, y los depredadores naturales.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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