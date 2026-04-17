Nacen dos nutrias en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes

La especie está clasificada como vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN



El Fluviarium de Liérganes ha celebrado recientemente el nacimiento de dos nutrias

asiáticas de garras pequeñas (Aonyx cinereus), también conocida como “nutria enana”.

Estas dos nuevas “inquilinas” reflejan un hito más en la labor de conservación del

Ecomuseo, que ha presenciado por primera vez el nacimiento de una nutria. El centro

cuenta ahora con una familia de seis.



Estas crías aún pasan la mayor parte del tiempo en la madriguera, junto a su madre. Es

el proceso natural que transita cualquier cachorro de nutria recién nacido: una etapa de

alta dependencia materna y familiar que dura varios meses, hasta que adquieren la

madurez necesaria para desenvolverse por sí mismas.

Esta es la primera vez que una nutria ha concebido en las inmediaciones del centro de

divulgación, por lo que el equipo de Fundación Naturaleza y Hombre está siendo lo más

riguroso posible en lo que concierne a su descanso y cuidados. La reproducción de esta

especie, -que aparece en la Lista Roja de la UICN como vulnerable-, marca un nuevo

éxito en la labor de conservación de la fundación.



La nutria de garra pequeña (Aonyx cinereus) es la especie de nutria más pequeña del

mundo, con menos de un metro de longitud total en edad adulta. Con un peso máximo

de unos 4kg, recibe su nombre por sus pequeñas uñas. No tiene garras, no obstante, sus

dedos poseen unas membranas parciales que le ayudan a nadar.

Tiene una cabeza pequeña, pero con una poderosa dentadura que utiliza para romper

sus presas y alimentarse. Su dieta está compuesta principalmente por cangrejos y

pescados, y en menor medida insectos.

Esta especie suele vivir en grupos reducidos formados por una pareja y los

descendientes. Su madurez sexual es alcanzada a la edad de 2 años en hembras y 2,8

años en machos. El periodo de gestación de esta especie dura, aproximadamente, entre

60 y 74 días.



Las principales amenazas de la nutria de garra pequeña son la destrucción de su hábitat,

la sobrepesca y su consiguiente disminución de los recursos, las trampas puestas para

otros animales en las que las nutrias también son cazadas, y los depredadores naturales.

