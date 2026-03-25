ALEGA convoca una concentración por los derechos de las personas no binarias el jueves 26 de marzo en Santander

La concentración tendrá lugar el 26 de marzo a las 18:00 horas en la Delegación de Gobierno.

La asociación LGTBI+ cántabra se une así a otras ocho ciudades del territorio nacional que también realizarán acciones similares, coordinadas por la Red Estatal Enebé.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) convoca una concentración por los derechos de las personas no binarias el próximo jueves 26 de marzo a las 18:00 horas en la Delegación del Gobierno de España en Cantabria (c/ Calvo Sotelo, 25).

Esta concentración se adscribe así a las acciones que realizará ese día la Red Estatal Enebé en otras ocho ciudades del territorio nacional (Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla, Tortosa, Valencia, Valladolid y Zaragoza), la cual manifiesta su profunda preocupación ante el incumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos por parte del Estado al no reconocer las identidades no binarias.

Desde el Llar, grupo de personas trans y no binarias de ALEGA, justifican la suma de la asociación LGTBI+ cántabra a esta campaña “porque la lucha del colectivo LGTBI+ no termina hasta que todas las personas tengan garantizados plenamente sus derechos”.

Declaran también que “La Ley LGTBI de 2023 ‘dejó fuera a muchas realidades: las personas no binarias, las personas trans menores de 12 años y las personas migrantes trans”. Y añaden que “esta exclusión no sólo impide una verdadera autodeterminación de género, sino también el acceso al cambio de nombre en igualdad de condiciones con el resto de personas trans.”

El colectivo considera que la Ley LGTBI aprobada en 2023, presentada como un avance hacia la autodeterminación de género, ‘ha dejado fuera a las identidades no binarias, al limitar el reconocimiento legal a las categorías de “hombre” y “mujer”. Esta restricción implica, en la práctica, la ausencia de una autodeterminación plena, ya que excluye a quienes no se identifican dentro de ese marco binario’.

Como consecuencia, ‘las personas no binarias continúan sin ver reconocida su identidad en documentos oficiales como el DNI, el certificado de nacimiento, el padrón municipal o los registros de distintas administraciones públicas, incluyendo la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Registro Civil. Esta falta de reconocimiento institucional contribuye a su invisibilización y exclusión social’.

Diversos organismos internacionales y personas expertas de Naciones Unidas han señalado que el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida constituye un derecho humano fundamental, instando a los Estados a avanzar en esta materia. En este contexto, países como Argentina, Canadá, Alemania, Dinamarca o varios estados de Estados Unidos ya contemplan opciones de género alternativas, como la categoría “X” o el denominado “tercer género”, en sus documentos oficiales.

Asimismo, la Red Estatal Enebé denuncia la ‘situación de discriminación estructural’ que enfrentan las personas no binarias. Según la 3ª encuesta LGBTIQ de la UE (2023) , realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), el 81% evita determinados espacios por temor a sufrir discriminación, acoso o violencia. Esta realidad genera una situación de desprotección que, en muchos casos, ‘obliga a ocultar la propia identidad como mecanismo de autoprotección. En este sentido, el 87% de las personas no binarias recurre al denominado masking o cis-passing en entornos sanitarios, mientras que un 32% ha experimentado discriminación en el acceso al empleo’.

“La situación en España es inaceptable. La falta de reconocimiento de nuestras identidades impacta directamente en nuestra integridad física y mental, así como en derechos básicos como la privacidad, la salud o el acceso al trabajo. Esto supone, en última instancia, una limitación en el ejercicio pleno de derechos fundamentales y en el acceso a una vida digna”, han declarado desde la Red Estatal Enebé.