EDITORIAL-. CloudFlare y su actitud «cobarde y sumisa» en el escándalo mayúsculo de los bloqueos masivos de LALIGA #LaLigaGate – ILUSTRACIÓN HECHA CON GROK

La mayoría de españoles no sabíamos lo que era CLOUDFLARE hasta que, un domingo de febrero de 2025, miles de webs legítimas incluyendo a CANTABRIA DIARIO, CANTABRIA RADIO y muchas más, dejaron de funcionar sin razón aparente. No se había roto nada en el servidor, era un bloqueo malintencionado, masivo e indiscriminado, torpemente arropado por una «torticera» sentencia obtenida por una empresa telefónica denunciándose a sí misma. El chiste se cuenta solo, aunque no tenga ninguna gracia para los miles de afectados.

CLOUDFLARE es una multinacional tecnológica norteamericana, un negocio milmillonario cuya infraestructura es crítica en muchas ocasiones, aunque su presencia sea discreta y en muchos servicios no se hace evidente hasta que deja de funcionar. Miles de webs en todo el mundo utilizan sus servicios, y muchas sin saberlo. Estos servicios incluyen desde pasarelas de pago hasta infraestructuras críticas vinculadas a recursos sanitarios, por lo tanto hablamos de una empresa con un papel clave en la configuración actual de Internet tal y como la conocemos.

Javier Tebas, presidente de la empresa privada LALIGA, con su vehemencia habitual ha insultado gravemente al CEO de CLOUDFLARE Matthew Prince, a quien ha llamado «delincuente» entre otros muchos gruesos calificativos.

¿Y cuál ha sido la respuesta de la millonaria y todopoderosa CLOUDFLARE? Dos endebles papelitos: enviar una carta a Donald Trump para quejarse.

Resulta descorazonador que la millonaria y todopoderosa empresa CLOUDFLARE haya adoptado una actitud que se podría tachar como «cobarde y sumisa» en este escándalo mayúsculo de las miles de webs legítimas bloqueadas por orden de LALIGA. Cabría preguntarse el motivo de fondo por el que CLOUDFLARE todavía no se ha querellado contra Tebas, mientras parece que la empresa norteamericana se ‘acobarda’ bajo las sonoras soflamas del español.

Sin duda, el papel «sumiso» de CLOUDFLARE también será juzgado por la Historia cuando este mayúsculo escándalo de bloqueos sea analizado, al abrigo de las terribles consecuencias que ya está teniendo y tendrá sobre miles de negocios legítimos y sobre infraestructuras tecnológicas críticas.