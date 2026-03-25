  • 25 de marzo de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Organizaciones sociales se…

Organizaciones sociales se manifestarán el sábado contra la guerra y el genocidio

.

Los organizadores opinan que el 12 de marzo se cumplieron 40 años del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN cuyo resultado ‘sometió la política exterior española a los intereses geoestratégicos del imperialismo estadounidense’

La Plataforma No a la Guerra de Cantabria, que aglutina a varias organizaciones sociales y partidos políticos, realizará una manifestación para pronunciarse en contra de la guerra y en contra del genocidio con el lema: “!Que no nos arrastren a la guerra!”.

La acción convocada para este sábado 28 de marzo, dará inicio a las 12 horas desde la Delegación del Gobierno con un recorrido que finalizará en la Plaza del Ayuntamiento en donde se dará lectura a un comunicado.

El objetivo de la acción es ‘exigir al gobierno español la salida de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses del territorio; así como expresar la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo en un contexto en el que el gobierno de los Estados Unidos no ha ocultado sus intereses de que España se ponga al servicio de su escalada guerrerista contra pueblos soberanos que resisten contra la agresión imperialista’.

La organización opina que «la única salida que nos queda es la movilización masiva y la coordinación y unidad de las luchas por la paz, contra el rearme, la guerra imperialista y la OTAN. El camino lo marcan las grandes movilizaciones en Europa, la solidaridad con Palestina, las huelgas y, sobre todo, la heroica resistencia del pueblo palestino. Es la hora de que exijamos abandonar la OTAN, el cierre de las bases de Estados Unidos en nuestro suelo, la vuelta de las tropas y la reducción drástica del gasto militar y los presupuestos de guerra”.

La Plataforma No a la Guerra de Cantabria está integrada por Anticapitalistas Cantabria, Asamblea Antifascista de Cantabria, Centro Social Smolny, Confederación General del Trabajo, Confederación Nacional del Trabajo, Interpueblos, Izquierda Unida de Cantabria, Juventud Comunista de los Pueblos de España, Las Calles Contra el Fascismo, Partido Comunista de los Pueblos de España, Pasaje Seguro Cantabria, Plataforma de Pensionistas de Santander y Podemos Cantabria.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Once detenidos en Castro Urdiales por blanqueo de capitales vinculado al tráfico de drogas Tragedia en El Bocal: el mantenimiento correspondía a Costas y la justicia abre acción penal contra dos funcionarios

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.