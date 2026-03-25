Organizaciones sociales se manifestarán el sábado contra la guerra y el genocidio

Los organizadores opinan que el 12 de marzo se cumplieron 40 años del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN cuyo resultado ‘sometió la política exterior española a los intereses geoestratégicos del imperialismo estadounidense’

La Plataforma No a la Guerra de Cantabria, que aglutina a varias organizaciones sociales y partidos políticos, realizará una manifestación para pronunciarse en contra de la guerra y en contra del genocidio con el lema: “!Que no nos arrastren a la guerra!”.

La acción convocada para este sábado 28 de marzo, dará inicio a las 12 horas desde la Delegación del Gobierno con un recorrido que finalizará en la Plaza del Ayuntamiento en donde se dará lectura a un comunicado.

El objetivo de la acción es ‘exigir al gobierno español la salida de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses del territorio; así como expresar la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo en un contexto en el que el gobierno de los Estados Unidos no ha ocultado sus intereses de que España se ponga al servicio de su escalada guerrerista contra pueblos soberanos que resisten contra la agresión imperialista’.

La organización opina que «la única salida que nos queda es la movilización masiva y la coordinación y unidad de las luchas por la paz, contra el rearme, la guerra imperialista y la OTAN. El camino lo marcan las grandes movilizaciones en Europa, la solidaridad con Palestina, las huelgas y, sobre todo, la heroica resistencia del pueblo palestino. Es la hora de que exijamos abandonar la OTAN, el cierre de las bases de Estados Unidos en nuestro suelo, la vuelta de las tropas y la reducción drástica del gasto militar y los presupuestos de guerra”.



La Plataforma No a la Guerra de Cantabria está integrada por Anticapitalistas Cantabria, Asamblea Antifascista de Cantabria, Centro Social Smolny, Confederación General del Trabajo, Confederación Nacional del Trabajo, Interpueblos, Izquierda Unida de Cantabria, Juventud Comunista de los Pueblos de España, Las Calles Contra el Fascismo, Partido Comunista de los Pueblos de España, Pasaje Seguro Cantabria, Plataforma de Pensionistas de Santander y Podemos Cantabria.