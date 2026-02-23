Una víbora muerde a un senderista en Arredondo

El equipo de rescate ha estabilizado al hombre, que ya se encontraba en shock anafiláctico, por picaduras en ambas manos

Santander- 23.02.2026

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado, en la mañana de hoy, a un senderista de 72 años en estado grave tras ser mordido por una víbora en el monte Colorao, ubicado en el municipio de Arredondo. El equipo de rescate del Ejecutivo ha estabilizado al afectado y le ha evacuado hasta Santander para ser tratado de la reacción causada por el veneno.

El hombre, vecino de Vizcaya, estaba realizando una ruta acompañado por otras dos personas cuando se ha sentado para descansar y ha sufrido una primera mordedura en una mano. Al intentar retirar el reptil ha sufrido un segundo ataque en la otra extremidad. Los senderistas han conseguido matar a la víbora para su identificación por el personal médico.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del incidente minutos antes de las 12:00 horas, momento en el que ha movilizado para atender el suceso al equipo de rescate helitransportado. Con estos en zona, la aeronave ha realizado un estacionario bajo para permitir el descenso a pie de dos rescatadores y el médico. Han estabilizado a la víctima que ya se encontraba en shock anafiláctico, le han asegurado en una camilla de rescate y le han subido a bordo de la aeronave mientras realizaba otra maniobra de mantenimiento de la máquina en vuelo sobre el firme de la ladera.

El hombre ha sido evacuado de urgencia al Seve Ballesteros, bajo supervisión facultativa. Allí esperaba un Soporte Vital Avanzado de 061 que ha continuado con su atención y le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.