Álvarez: “Es urgente establecer un plan de rescate al ocio nocturno que cubra, al menos, el 70 por ciento de los gastos fijos”

Connect on Linked in

• Cs plantea al Gobierno de Cantabria la necesidad de compensar a estos negocios por el cierre obligatorio

Santander, jueves 15 de abril de 2021. “Es urgente establecer un plan de rescate al ocio nocturno que cubra, al menos, el 70 por ciento de los gastos fijos”. Es lo que ha defendido hoy el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez, después de que su grupo parlamentario haya registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno de Cantabria que compense el cierre obligatorio de estos negocios con un montante que satisfaga el alquiler, hipoteca, luz, gas, agua, etc., que estos locales han seguido pagando a lo largo de los meses que han permanecido con la persiana bajada.

“Las dificultades a las que se ha enfrentado el sector de la hostelería desde el inicio de la pandemia se han multiplicado en el caso del ocio nocturno”, ha subrayado Álvarez, quien se ha referido, concretamente, a las 27 discotecas de la comunidad autónoma “condenadas” al cierre absoluto “sin casi percibir ningún tipo de ayuda” y “con unos gastos”, ha dicho, “inasumibles si no hay actividad a través de la que generar ingresos”.

“El Gobierno PRC-PSOE no puede cerrar el ejercicio 2020 con cerca de 60 millones de euros de superávit y seguir destinando a negocios como estos, con gastos fijos mensuales que rondan los 12.000 euros y que están obligados a no poder trabajar, cantidades que parecen una mala broma”, ha enfatizado el portavoz de Cs, quien ha pedido “seriedad y contundencia” al bipartito PRC-PSOE, que “mira hacia otro lado, lo habitual, esperando que las cosas se solucionen por sí solas”.

“Pues bien, eso no va a pasar”, ha aseverado Félix Álvarez, que ha demandado “un rescate urgente y cuanto antes, no podemos dejar que sigan pasando los meses como si la cosa no fuera con nosotros”. Un punto en el que Álvarez ha recordado que “desde Cs siempre hemos respetado las medidas sanitarias impuestas para frenar el avance el virus, pero somos incapaces de comprender que éstas no vayan acompañadas de medidas económicas que ayuden a que las empresas afectadas no se vayan a la ruina”.

“No hay manera de que nos hagan caso, no vemos la forma de explicarle al Gobierno de Revilla y Zuloaga que estos empresarios no pueden esperar más, no pueden seguir asumiendo esos gastos mientras no se les permite trabajar”, ha lamentado el portavoz naranja, que también ha hecho énfasis en que, metidos ya de lleno en la cuarta ola, “los locales de ocio nocturno, tristemente, van a seguir cerrados a cal y canto durante mucho más tiempo”.