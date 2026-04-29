CCOO expondrá el Monopoly del acceso a la vivienda para jóvenes durante el 1 de mayo

El sindicato denuncia que el modelo de vivienda es «excluyente» y lastra la emancipación y el futuro de los jóvenes

Andrea Garay: “Trabajar tiene que servir para vivir, no para sobrevivir y hoy en día, si cobras menos de 1.400 euros al mes o no tienes ahorrado alrededor de 70.000 euros para la entrada de una vivienda, directamente no puedes empezar a ‘jugar’”

La Secretaría de Jóvenes ha elaborado una pancarta donde sitúa el problema del acceso a la vivienda en Cantabria en un tablero de Monopoly, donde la precariedad laboral y las exigencias del mercado inmobiliario dejan fuera de juego a toda una generación

La Secretaría de Jóvenes de Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha animado a la juventud a participar en las movilizaciones del próximo 1 de mayo, -en Santander habrá una manifestación que saldrá a las 12.00 horas desde la calle Jesús de Monasterio mientras que el parque de Cupido en Reinosa acogerá, a las 13.00 horas, una concentración-, poniendo el foco en la grave situación del acceso a la vivienda, que consideran uno de los principales problemas que afectan a las personas jóvenes, ya que les excluye y lastra no sólo su emancipación vital sino también su futuro.

Con una pancarta inspirada en el Monopoly, un juego de mesa muy popular, Jóvenes de CCOO quiere denunciar que “la juventud ni siquiera puede iniciar la partida porque las condiciones actuales del mercado inmobiliario hacen inviable tanto la compra como el alquiler para la gran mayoría de la población joven”, ha señalado Andrea Garay, secretaria de Jóvenes del sindicato.

“Hoy en día, si cobras menos de 1.400 euros al mes o no tienes ahorrados alrededor de 70.000 euros para la entrada de una vivienda, directamente no puedes empezar a jugar”, ha afirmado Garay.

El tablero de este particular Monopoly refleja un recorrido lleno de obstáculos: alquileres prohibitivos en distintos municipios de la región, requisitos cada vez más restrictivos para acceder a contratos de arrendamiento, desahucios, recortes en servicios públicos y un aumento constante de los precios tanto de la vivienda como de los bienes de consumo y de los productos más básicos. A ello se suma la proliferación de viviendas turísticas y de los alquileres temporales, que, según el sindicato, “están tensionando aún más el mercado y expulsando a la población residente”.

“Partimos de una casilla de salida que no lleva a ninguna oportunidad real, sino a un circuito de precariedad. Y cuando logramos superar todos esos obstáculos, el acceso a la compra sigue siendo inalcanzable”, ha añadido la secretaria de Juventud.

De este modo, desde el sindicato denuncian que, mientras una minoría continúa acumulando propiedades, toda una generación queda fuera de juego, atrapada entre salarios bajos, contratos precarios y un mercado inmobiliario cada vez más excluyente.

“Nuestra pancarta es el reflejo de cómo la vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en un privilegio. Esto ya no es cuestión de suerte ni de jugar bien, es una cuestión de derechos. Y el derecho a la vivienda no se negocia”, ha afirmado la responsable sindical.

“Es urgente que proliferen políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna, tal y como recoge nuestra Constitución, que regulen el mercado de alquiler y, sobre todo, que frenen la especulación. Trabajar tiene que servir para vivir, no para sobrevivir”, ha concluido Andrea Garay.