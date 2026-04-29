Casares pide «celebrar» las políticas del Gobierno durante el 1 de Mayo, en su reunión con los sindicatos mayoritarios

Pedro Casares: “No hay vidas plenas si no hay derecho a la vivienda y, por tanto, es una oportunidad histórica para reclamar que se cumpla la Ley de Vivienda”

Santander, 29 de abril de 2026.-

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado que este 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, va a ser una jornada para celebrar las medidas del Gobierno de España que “dan más derechos y dignidad a la clase trabajadora” pero también para “reivindicar más” medidas como la reducción de la jornada laboral, la subida de los salarios o garantizar el derecho a la vivienda.

Así lo ha señalado Casares este miércoles tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, con quienes ha puesto en valor los avances alcanzados en España “de la mano del acuerdo y del diálogo social” con lo que se están logrando “más derechos para la clase trabajadora”.

Por ello, ha emplazado a celebrar las políticas impulsadas por el Gobierno de España que “dan más derechos y dignidad a los trabajadores” como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros o las mejoras en el mercado laboral con las que se ha conseguido “superar por primera vez en nuestra historia democrática los 22 millones de personas trabajando y reducir la tasa de paro al 10% en el conjunto del país, y al 7% en Cantabria”.

Pero también, ha dicho, “hay que seguir reivindicando y peleando” porque “los derechos de los trabajadores y trabajadoras nunca han llegado solos” y es fundamental el “trabajo continuo de las organizaciones sindicales” al que suma el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, Casares ha considerado que hay que reivindicar el impulso de más medidas, como hace el Gobierno junto a los sindicatos, para que “se reduzca la jornada laboral para tener vidas mejores y para tener más tiempo para vivir”, al igual que se está haciendo en la Administración General del Estado.

El representante del Estado también ha reclamado la subida de los salarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan “ganar más y mejorar su poder adquisitivo”, algo que es fundamental para que todos los trabajadores, los autónomos, las familias y los jóvenes “mejoren sus condiciones de vida”.

Y también ha enfatizado que en este Primero de Mayo hay que “reivindicar el derecho a la vivienda” que es “la principal preocupación de los hombres y mujeres de este país, y de Cantabria”. “No hay vidas plenas si no hay derecho a la vivienda y, por tanto, es una oportunidad histórica para reclamar que se cumpla la Ley de Vivienda”, ha añadido.

En este punto, ha manifestado que hay que “seguir aumentando en políticas públicas” en esta materia para incrementar el parque público y mejorar las condiciones de los alquileres con la limitación de precios.

“MEJORES SALARIOS Y DERECHO A LA VIVIENDA”

Por su parte, la secretaria general de CCOO ha enfatizado que este 1 de Mayo los sindicatos reclamarán “mejores salarios y el derecho de acceso a la vivienda” y también exigirán “apuntalar la democracia frente al avance de la ultraderecha en todo el mundo”.

Mantecón ha reivindicado que “las mejoras y avances de derechos laborales” de estos últimos años “le han sentado bien a la economía del país y, por ello, ha emplazado a seguir avanzando en esa línea.

“En este momento, tanto España como Cantabria cuentan con el mayor número de personas trabajando, se ha reducido de forma drástica el desempleo y además tenemos mejores salarios, pero no es suficiente”, ha dicho.

Por ello, ha apuntado que este 1 de Mayo se reclamará el aumento de los salarios que es necesario ante el incremento de los precios y de los costes de la vivienda que “dificultan que muchas familias puedan llegar a fin de mes”.

Por su parte, el secretario general de UGT ha enfatizado que, en estos momentos, “sobran los motivos para reivindicar” ante los “discursos supremacistas” que se extienden por el mundo y que “no ofrecen ningún tipo de solución a nada: ni al problema de la vivienda, ni a las pensiones, ni a los servicios públicos”.

“Hay que afrontar esto de forma seria”, ha reclamado Carmona, para quien hay que avanzar en los derechos de la clase trabajadora y también del conjunto de la ciudadanía como es la vivienda, que es “un derecho constitucional” que no se está cumpliendo.

En este punto, ha llamado a “limitar los precios de los alquileres y construir más vivienda social”.