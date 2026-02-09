Alvise Pérez se estrella en Aragón

VOX triunfa doblando sus representantes, PP gana pero pierde dos, y el PSOE pierde 5 escaños

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

Las elecciones en Aragón, celebradas el domingo 8 de febrero, han cumplido las previsiones que muchas encuestas vaticinaban sobre todo en el desgaste del PSOE y la desaparición de PODEMOS, aunque en el caso de VOX la subida del partido de ultraderecha ha sido incluso mucho mayor de lo previsto.

La formación de Santiago Abascal ha doblado sus escaños pasando a 14 representantes de los siete que tuvieron en la anterior convocatoria electoral, lo que ubica a VOX como el socio necesario para el PP, que ha ganado las elecciones pero ha perdido dos escaños, lo que deja a los populares de Jorge Azcón con una dependencia todavía mayor del apoyo de los de Abascal.

En el caso del PSOE, la debacle ha sido evidente: los socialistas han perdido cinco escaños bajo el liderazgo de la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, mientras que PODEMOS ha desaparecido del todo de las Cortes de Aragón.

La formación Se Acabó la Fiesta (SALF) liderada por el polémico Alvise Pérez, que dio el campanazo en las Elecciones Europeas de 2024, cuando Pérez irrumpió con fuerza, se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón.