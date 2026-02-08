Wesly Zalazar llega a Espacio Joven en una muestra que explora la identidad nocturna de Santander

La nueva exposición del centro municipal de Juventud puede verse hasta el 27 de febrero e invita a los ciudadanos a descubrir la ciudad en la soledad y la calma de la noche

Noemí Méndez subraya la importancia de ofrecer espacios que den protagonismo a la juventud a través del arte y la cultura

Espacio Joven acoge hasta el 27 de febrero la propuesta expositiva ‘Santander at night’, de la joven fotógrafa Wesly Salazar, una muestra que invita a los ciudadanos a descubrir la ciudad en la soledad y la calma urbana de la noche.

En esta exposición, la autora utiliza su lente para explorar la identidad nocturna de Santander, encontrando matices que pasan desapercibidos con las prisas del día.

‘Santander at night’ no es un catálogo de postales, sino un ejercicio de introspección. En esta selección de imágenes, Wesly propone al público a un diálogo entre la luz artificial y las sombras, donde el paisaje urbano se convierte en espejo de nuestros propios sentimientos.

“La arquitectura de Santander cobra vida propia en medio del silencio nocturno. Todo ello confluye en una profunda conexión emocional, a través de imágenes que logran transmitir soledad, belleza y una paz casi hipnótica”, señala la joven fotógrafa.

«He buscado capturar esa atmósfera pausada en la que el paisaje deja de ser solo un escenario y se transforma en reflejo del estado interior de quien lo observa», añade Salazar.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha animado a los vecinos a visitar la muestra y ha subrayado la importancia de ofrecer espacios que den protagonismo a la juventud a través del arte y la cultura.

“Este proyecto demuestra que la creatividad es una forma de participar en la vida de la ciudad. Cuando enseñamos a mirar, también enseñamos a pensar y a convivir, y esa es la esencia de nuestro trabajo en Espacio Joven”, ha remarcado.

La exposición se puede visitar en Espacio Joven (C/ Cuesta del Hospital, 10. Bajo) de lunes a viernes, en horario de mañana (de 09.00 a 14.00 horas) y por las tardes, de lunes a jueves (de 16.00 a 18.00 horas)

Además, las personas interesadas pueden explorar las obras en formato digital a través de la galería virtual www.artejovensantander.es.