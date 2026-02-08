  • 8 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cultura
  3. Wesly Zalazar llega…

Wesly Zalazar llega a Espacio Joven en una muestra que explora la identidad nocturna de Santander

.

La nueva exposición del centro municipal de Juventud puede verse hasta el 27 de febrero e invita a los ciudadanos a descubrir la ciudad en la soledad y la calma de la noche

Noemí Méndez subraya la importancia de ofrecer espacios que den protagonismo a la juventud a través del arte y la cultura

8, febrero, 26.

Espacio Joven acoge hasta el 27 de febrero la propuesta expositiva ‘Santander at night’, de la joven fotógrafa Wesly Salazar, una muestra que invita a los ciudadanos a descubrir la ciudad en la soledad y la calma urbana de la noche.

En esta exposición, la autora utiliza su lente para explorar la identidad nocturna de Santander, encontrando matices que pasan desapercibidos con las prisas del día.

‘Santander at night’ no es un catálogo de postales, sino un ejercicio de introspección. En esta selección de imágenes, Wesly propone al público a un diálogo entre la luz artificial y las sombras, donde el paisaje urbano se convierte en espejo de nuestros propios sentimientos.

“La arquitectura de Santander cobra vida propia en medio del silencio nocturno. Todo ello confluye en una profunda conexión emocional, a través de imágenes que logran transmitir soledad, belleza y una paz casi hipnótica”, señala la joven fotógrafa.

«He buscado capturar esa atmósfera pausada en la que el paisaje deja de ser solo un escenario y se transforma en reflejo del estado interior de quien lo observa», añade Salazar.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha animado a los vecinos a visitar la muestra y ha subrayado la importancia de ofrecer espacios que den protagonismo a la juventud a través del arte y la cultura.

“Este proyecto demuestra que la creatividad es una forma de participar en la vida de la ciudad. Cuando enseñamos a mirar, también enseñamos a pensar y a convivir, y esa es la esencia de nuestro trabajo en Espacio Joven”, ha remarcado.

La exposición se puede visitar en Espacio Joven (C/ Cuesta del Hospital, 10. Bajo) de lunes a viernes, en horario de mañana (de 09.00 a 14.00 horas) y por las tardes, de lunes a jueves (de 16.00 a 18.00 horas)

Además, las personas interesadas pueden explorar las obras en formato digital a través de la galería virtual www.artejovensantander.es.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.