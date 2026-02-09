El 112 abre sus puertas para conmemorar el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias

Las personas interesadas en conocer el Centro de Atención a Emergencias podrán hacerlo entre los días 11 y 13 de febrero remitiendo un correo electrónico a la dirección 112.comunicacion@cantabria.es

Santander- 08.02.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria abrirá sus puertas a los cántabros tres días, entre el 11 y el 13 de febrero, para conmemorar el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias, que se celebra el 11 de febrero, haciendo alusión a la conocida numeración (11-2).

Las personas interesadas en conocer el centro neurálgico de la coordinación de emergencias en la Comunidad Autónoma podrán reservar su plaza remitiendo un correo electrónico a la dirección 112.comunicacion@cantabria.es, en el que deberán indicar su nombre, edad, el número de personas que le acompañan.

112 Cantabria

El germen de este servicio fue aprobado en la Unión Europea en 1991 con el objetivo de que los ciudadanos pudiesen acceder de manera rápida, sencilla y gratuita a los servicios de urgencias, desde teléfonos fijos y móviles, en cualquier país europeo.

Cantabria comenzó a trabajar en la apertura de un centro de recepción de llamadas de emergencias en 1997, después de que un Real Decreto del Gobierno de España otorgara a las comunidades autónomas dicha competencia. Estudiada y planificada su implantación, el servicio en la región se inauguró el 28 de mayo de 1999, aunque empezó a operar días antes, el 10 de mayo de ese mismo año.

Desde su puesta en marcha, el 112 se ha consolidado año tras año como el teléfono de referencia para los ciudadanos, atendiendo la práctica totalidad de las llamadas de emergencia que se realizan en nuestra Comunidad.

Teléfono gratuito

Es un teléfono gratuito con atención 24 horas los 365 días del año. Funciona aunque el operador móvil desde el que se llama no tenga cobertura. Para poder contactar con el 112 únicamente es necesario que una red esté activa, independientemente de la empresa suministradora contratada para el terminal desde el que se marquen esas tres cifras.

Es la manera más efectiva y rápida de acceder a todos los efectivos de emergencias que se necesiten. En una única llamada, describiendo la situación de emergencia, se puede movilizar a cualquier cuerpo de cualquier administración. Ante un incendio de vivienda con heridos, por ejemplo, en una sola llamada se desplaza hasta el lugar del suceso a bomberos, personal sanitario y cuerpos policiales ganando tiempo y mejorando la coordinación en la intervención.