  • 21 de noviembre de 2025
AMPROS celebra su 60 aniversario agradeciendo el apoyo de la sociedad cántabra

En un evento que se celebra en el Parlamento de Cantabria este viernes, día 21 reconocerá a instituciones, empresas y personas por su apoyo y compromiso con la discapacidad

AMPROS celebrará su 60 aniversario con un acto conmemorativo en el Parlamento de Cantabria este viernes, 21 de noviembre, con el objetivo de reconocer el apoyo de la sociedad cántabra a lo largo de estos años, distinguiendo a instituciones, empresas y personas por su apoyo, colaboración y compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.

Este acto, que comenzará a las 19:30 h. y en el que está prevista la participación de un nutrido grupo de personas con discapacidad, familias y profesionales de la entidad, hasta completar el aforo, contará también con la presencia de Mª José Sáenz de Buruaga, Presidenta del Gobierno de Cantabria, Mª José González, Presidenta del Parlamento de Cantabria, Pedro Casares, Delegado del Gobierno, Gemma Igual, Alcaldesa de Santander, además de otras autoridades e invitados.

Entre las instituciones y empresas reconocidas se incluyen la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO, EL CORTE INGLÉS, AGROCANTABRIA, EL CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO y el propio PARLAMENTO DE CANTABRIA. También se reconocerá la figura de D. Jesús María Cabezón, Fiscal Delegado en materia discapacidad y mayores en Cantabria.

Igualmente, se reconocerá a los principales colectivos de AMPROS su compromiso y esfuerzo fundamental en la construcción de lo que hoy es la Fundación AMPROS. Recibirán el aplauso del público personas con discapacidad intelectual, familias, trabajadores y trabajadores con discapacidad, a través de una emotiva puesta en escena con varios protagonistas en el escenario.

También, a lo largo del acto habrá espacio para presentar el vídeo “Fundación AMPROS: una mirada al futuro” que recoge a través de imágenes el día a día de esta organización, y como colofón, antes de pasar al cóctel a cargo de su departamento de catering “Depersonas, cocinando con sentido” que cerrará el acto, se podrá disfrutar de una experiencia musical en directo muy especial que reportará a los años 60, época del nacimiento de AMPROS.

