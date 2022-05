Por Borja San Emeterio

Después de una semana de descanso de «Palabra de Joven» volvemos con una crónica que jamás pensé que escribiría.

El pasado miércoles la sede de charlas de ALEGA Cantabria fue pintada con consignas homófobas y relacionadas con la extrema derecha, es decir, VOX.

Siento decir a esos energúmenos, misóginos, machistas, xenófobos, racistas y demás descalificaciones impensables, que el movimiento LGTBIQ+ tiene más fuerza que nunca.

Pese a que ellos relacionan la viruela del mono con la comunidad LGTBIQ+ no es cierto, BASTA YA.

Pese que ellos nos relacionan con que en diversas comunidades autónomas enseñemos a menores sexualidad, es mentira, enseñamos diversidad, lo que ellos nunca harán, BASTA YA.

Pese que ellos ODIAN al que no sigue la heteronormatividad, y muchos de ellos más que el estereotipo de hombre blanco heterosexual son homosexuales reprimidos y no lo reconocen, la comunidad LGTBIQ+ apoya también la heterosexualidad, BASTA YA.

Pese que ellos defienden el uso de las armas en legítima defensa, hemos visto lo que en EE UU eso provoca muerte, si en vez de pintura hubieran tenido pistolas, tendríamos que lamentar igual más cosas, BASTA YA.

Dejar al mundo, da igual su raza, credo, orientación sexual, lugar de nacimiento o sexo, vivir en la libertad sin importar nada de esto, BASTA YA.

Cuando atacan, ellos dan palizas, pintadas y demás porque piensan que la comunidad es un lobbie, al contrario, la tuvimos que crear no por negocio, sino por defensa de derechos que en este país fueron cercenados durante una dictadura que muchos de sus militantes tanto recuerdan, a ellos no le metían a la cárcel, pero a nosotros nos metían usando una ley de vagos y maleantes, maleantes nosotros no somos, somos los que protegemos a todo el mundo y nunca nos cansaremos de hacerlo.

Aunque ellos piensen que somos izquierda, no lo somos, esta comunidad es trasversal, desde gente de su propia ideología hasta el comunismo más radical.

BASTA YA DE QUE SE NOS CRIMINALICE. LA VIDA ES PARA VIVIRLA, Y SI LA QUIERES HACER AL LADO DE QUIEN AMAS, DA IGUAL QUE SEA DE TU MISMO SEXO O DEL CONTRARIO.

Ellos odian al diferente,aunque solo tengas una discapacidad, mismamente se ha visto en Castilla y León con su vicepresidente, que más que un vicepresidente es un tabernario del Twitter, cuánto se arrepiente el PP de ese pacto.

Todos somos iguales, somos personas en una democracia, en la que ellos están y se les permite decir y hacer semejantes burradas como las relatadas.

Algún día, no hoy, ni mañana, en muchos años gente que los ha votado se arrepentirán, porque se darán cuenta de la escoria que son.

BASTA YA DE QUE SE APROVECHEN DE LA DEMOCRACIA QUE TANTO NOS HA COSTADO TANTO CONQUISTAR A LOS DEMÓCRATAS.

Palabra de joven.