Bomberos del 112 rescatan a una senderista extraviada en el entorno de la Vía Ferrata de La Hermida

La afectada no se sintió segura en la subida e intentó bajar por un camino alternativo a la ferrata, en el que se extravió llegando a un punto del que no podía salir por sus propios medios. El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió una llamada de personas que la escuchaban pedir ayuda sobre las 12:30 horas, momento en el que movilizó para acudir en su ayuda a bomberos del propio servicio autonómico, con sede en Tama.

You may also like