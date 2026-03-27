Cámara Cantabria impulsa 152 nuevas empresas y moviliza cerca de 3 millones en el comercio local

El presidente, Tomás Dasgoas, destaca en el Pleno el ‘impulso a la innovación, la internacionalización y el empleo en un año de intensa actividad’

TriRuralTech y Cantabria Tech Talent ‘ejemplifican la colaboración institucional en favor de la innovación y el talento’, indica la Cámara

Santander, 27 de marzo de 2026.- El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, ha presentado en el Pleno de la institución la Memoria de Actividades 2025, un documento que refleja la ‘intensa actividad desarrollada a lo largo del año en apoyo al tejido empresarial de la región’, informa la entidad en un comunicado.

Durante su intervención, Dasgoas ha subrayado que “la Memoria recoge cifras, sí, pero sobre todo refleja el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de esta institución con las empresas de nuestra región”, destacando que acompañar, asesorar y ayudar “es la esencia de la Cámara”.

En el ámbito del emprendimiento, la Cámara ha atendido a 1.717 usuarios con asesoramiento especializado y ha contribuido a la creación de 152 nuevas empresas, consolidando su papel como punto de apoyo para emprendedores y pymes.

La innovación ha sido uno de los ejes destacados del ejercicio. En este ámbito, la Cámara ha desarrollado 561 asesoramientos individuales a empresas y 22 jornadas con más de 300 asistentes, además de gestionar la concesión de 3.633 bonos digitales a autónomos y pymes, facilitando su transformación digital.

Asimismo, el presidente ha puesto en valor la puesta en marcha de dos proyectos pioneros desarrollados de la mano del Gobierno de Cantabria: TriRuralTech, orientado a la digitalización del entorno rural y reconocido de forma unánime, y Cantabria Tech Talent, que ha permitido la incorporación de cerca de 70 jóvenes a empresas de la región.

En el ámbito del comercio, las campañas de bonos de consumo promovidas por la Cámara han generado casi 3 millones de euros en ventas, contribuyendo a dinamizar la actividad económica local.

Más de 2.000 certificados para exportaciones

La internacionalización ha sido otro de los pilares de la actividad, con la organización junto a SODERCAN de dos misiones comerciales con 14 empresas participantes, la participación en tres ferias internacionales, la captación de 351 oportunidades de negocio y la emisión de más de 2.000 certificados para exportaciones, reforzando la presencia de las empresas cántabras en mercados exteriores.

En materia de formación y empleo, la Cámara ha desarrollado 141 acciones formativas y ha contribuido a más de 160 inserciones laborales, a través de programas como Talento Joven, dirigido a la capacitación de jóvenes, y Talento 45+, centrado en la mejora de la empleabilidad de personas mayores de 45 años.

Asimismo, la institución ha avanzado en sostenibilidad, con la realización de 30 diagnósticos ambientales a empresas, promoviendo la competitividad empresarial y la transición hacia modelos más sostenibles. En este ámbito, la Cámara ha sido seleccionada por la Unión Europea para participar en el programa AL-INVEST Verde.



La Cámara también destaca la creación de la Comisión de Empresas Centenarias, la celebración de un encuentro en el marco del proyecto Fortalezas de la España Rural y el avance en el proceso de reordenación de espacios y futura sede de la institución.

En el ámbito europeo, Dasgoas ha destacado los avances en el proyecto para el reconocimiento de la macrorregión del Arco Atlántico, tras el mandato del Consejo Europeo para desarrollar una estrategia de aquí a 2027, así como la celebración en Cantabria del próximo Foro.

El presidente ha concluido señalando que “2025 ha sido un año de avance, de proyectos y de resultados, en el que no solo hemos hecho más, sino que humildemente creo que lo hemos hecho mejor”, subrayando además que “nada de esto sería posible sin la colaboración con las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las propias empresas”.

En este sentido, ha destacado que buena parte de los programas desarrollados han sido posibles gracias a la colaboración y apoyo del Gobierno de Cantabria, Cámara de España y distintos ayuntamientos de la región.

La Cámara afronta 2026 —año en el que celebrará su 140 aniversario— con el objetivo de ‘seguir impulsando la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de las empresas cántabras’.