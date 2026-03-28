  • 28 de marzo de 2026
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Santander programa actividades divulgativas y culturales sobre el valor histórico y artístico de Ciriego

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Ponencias, actos académicos, colaboraciones institucionales, visitas temáticas y guiadas forman parte de las propuestas organizadas por la Sociedad Cementerio Jardín para el primer semestre del año

La Sociedad Cementerio Jardín ha organizado para el primer semestre de este año un programa de actividades relacionadas con el valor histórico, artístico y patrimonial del camposanto santanderino.

Se trata de acciones divulgativas, colaboraciones institucionales, visitas guiadas y eventos culturales de carácter interdisciplinar, que comenzarán el 30 de abril, con la ponencia ‘Ciriego, la eternidad de la piedra’, que se celebrará a las 19.00 horas en la sede de UNATE en la calle Magallanes.

Moderada por Regino Mateo, contará con la intervención de la directora del cementerio, María Bolado, y la responsable de Patrimonio y Catalogación, Patricia Gómez.

Para el 20 de mayo está programada la conferencia ‘Ciriego, la eternidad de la piedra. Modelo de gestión y conservación patrimonial’, que se celebrará en el Ateneo de Santander a las 19.30 horas. En una intervención moderada por Juan Carlos Flores, María Bolado y Patricia Gómez abordarán el valor histórico, artístico y patrimonial del cementerio, así como su gestión y conservación como espacio cultural y de memoria.

En el marco de las actividades culturales y visitas temáticas programadas, el 13 de junio tendrá lugar, a partir de las 21.00 horas, la visita nocturna ‘Lorquiana’, concebida como un evento cultural multidisciplinar que combinará literatura, música, fotografía y artes escénicas.

Contará con la participación de la bailaora Yolanda Sobrado, Carlos Troyano y Anabel Díaz, de Trejo Producciones, Hugo Alegría, saxofonista del Conservatorio Jesús de Monasterio, la fotógrafa Belén de Benito, mientras que el poeta Eneko Vilches ejercerá como maestro de ceremonias interpretando al personaje de Rafael Rodríguez ‘Rapún’.

Ya iniciado el verano, se realizarán visitas guiadas centradas en la historia económica y social de Santander a través del patrimonio funerario.

De este modo, los días 18 y 19 de julio, a las 12,00 horas, se realizará la visita titulada ‘La burguesía mercantil santanderina a través de Ciriego’.

Estas visitas abordarán la historia de las familias burguesas y comerciantes de Santander a través de sus panteones y monumentos funerarios, poniendo en valor el cementerio como fuente histórica en un recorrido que realizará paradas en panteones como los de la familia Corcho o Estanislao Abarca.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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