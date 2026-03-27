Investigado un joven por circular a 201 kilómetros hora en la carretera de Tagle-Santillana del Mar

El Fitipaldi fue cazado en un tramo limitado a 90Km/h

27 marzo de 2026.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han instruido diligencias, en calidad de investigado, a un vecino de Torrelavega de 20 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al superar ampliamente los límites de velocidad establecidos en el ámbito penal.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero de 2026, cuando agentes de la Guardia Civil realizaban un punto de verificación de velocidad en la carretera CA-136 (Tagle-Santillana del Mar), dentro de los dispositivos preventivos que habitualmente se establecen para la vigilancia de vías secundarias.

Durante el operativo, los agentes detectaron a un vehículo que circulaba a 201 kilómetros por hora, excediendo en 111Km/h la velocidad máxima permitida en ese tramo de 90 km/h.

Ante estos hechos se iniciaron la práctica de gestiones e instrucción de diligencias tendentes a la identificación del conductor, quien no pudo ser parado en el momento, culminando las mismas en el presente mes de marzo con la investigación de esta persona, por un presunto delito contra la seguridad vial, al superar en más de 80 Km/h los límites establecidos, hecho tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal con penas de prisión de 3 a 6 meses y privación del derecho de conducir de 1 a 4 años.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, ya que su incumplimiento influye negativamente en la distancia de reacción y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro vial.